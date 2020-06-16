Общество , 16 июн, 19:44
0
Собянин поддержал идею упростить налогообложение для ресторанов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса, передает «РИА Новости».
С такой просьбой к Собянину обратился московский ресторатор Игорь Журавлев. Упрощенная система налогообложения (УСНО), которую он предложил ввести для столичных заведений, включает в себя два варианта: 6% со всего товарооборота или 15% с «доходов минус расходы», то есть с операционной прибыли.
«Я дам поручение [заммэра Владимиру] Ефимову, [главе департамента торговли и услуг Алексею] Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу. Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу», — заявил Собянин.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.