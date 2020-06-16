Собянин поддержал идею упростить налогообложение для ресторанов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение создать единую упрощенную систему налогообложения для ресторанного бизнеса, передает «РИА Новости».

С такой просьбой к Собянину обратился московский ресторатор Игорь Журавлев. Упрощенная система налогообложения (УСНО), которую он предложил ввести для столичных заведений, включает в себя два варианта: 6% со всего товарооборота или 15% с «доходов минус расходы», то есть с операционной прибыли.

«Я дам поручение [заммэра Владимиру] Ефимову, [главе департамента торговли и услуг Алексею] Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу. Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу», — заявил Собянин.

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