В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

С 28 марта в стране закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры и другие досуговые учреждения. В некоторых регионах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений. Помимо этого во многих субъектах школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения, а также закрыли детские сады.

Карелия стала единственным российским регионом, в котором с 29 марта прекратится движение общественного транспорта. В Краснодарском крае работу общественного транспорта сократили.

В Чечне в дополнение к другим мерам ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и банкетов. Власти Карачаево-Черкесии запретили проводить свадебные, поминальные, корпоративные и другие массовые мероприятия в организациях общепита.