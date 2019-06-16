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Преследование Ивана Голунова ,  
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В центре Москвы началась акция в поддержку прав журналистов
На проспекте Сахарова в центре Москвы начался санкционированный митинг, изначальной целью которого было привлечь внимание к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Позже организаторы изменили лозунг мероприятия

Митинг в поддержку прав журналистов на проспекте Сахарова проходит под лозунгом «Закон и справедливость для всех». Согласно заявке на митинг собирались до 20 тыс. человек. Позже московское МВД сообщило, что на акции пришло около 1600 человек.

Его организаторами выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. И если изначально целью акции было добиться справедливости в отношении журналиста, то позже главной идеей стало требование дать журналистам «возможность совершать свои профессиональные действия», объяснял Павел Гусев.

Одной из основных тем стало также требование пересматривать приговоры по ст.228 (хранение наркотиков). Об этом, в частности, говорила Ева Меркачева, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которая смогла поговорить с Иваном Голуновым сразу после задержания. По ее словам, в 40 тысячах случаев полицейские подбрасывали наркотики.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, заявил, что дело не только в журналистах. Он привел в пример бизнесмена Сергея Полонского, который «также попал в жернова системы». При этом Носов сказал, что подбрасывающие наркотики должны нести тройное наказание.

Звучали на митинге и призывы к освобождению журналистов, задержанных за рубежом. Речь, в частности, шла о Кирилле Вышинском из «РИА Новости», которого взяли под стражу на Украине.

Николай Ульянов из «Росбалта» обратил внимание на иск о клевете в отношении их корреспондента со стороны депутата Госдумы Андрея Скоча и Алишера Усманова. По его словам, дело против их журналиста Александра Шварева сходно с делом Голунова.

На митинг пришел и бывший бизнесмен Сергей Полонский. Он заявил, что предприниматели находятся в том же положении, что и журналисты, поскольку против них возбуждается большое количество незаконных дел. «Если бы вы, журналисты, в 2011 году поддержали меня, то не было бы истории с Голуновым. Давайте смотреть на все уголовные дела, разберемся со всеми делами, возбужденным по ст. 228», — сказал Полонский.

Мнения известных журналистов по поводу митинга 16 июня разделились. Так, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова в интервью НСН заявила, что целью акции является солидарность коллег, чтобы «ситуаций наподобие той, в которую попал Голунов, было как можно меньше». В свою очередь один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов (вел переговоры по делу Голунова в московской мэрии) на вопрос о своем участии в митинге ответил: «У меня сегодня выходной».

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Против участия в митинге высказался муниципальный депутат Илья Азар, который был одним из организаторов акции 12 июня. Акцию на Сахарова он назвал в своем Facebook «митингом-спойлером», «перехватом повестки» и «имитацией ответа на искреннее народное возмущение». «Требования наказания виновных в фабрикации дела Голунова или декриминализации статьи 228 там звучать не будут, а если и будут, то это власть сама себе будет кричать, и еще неизвестно услышит ли», — сказал Азар.

Нет данных, придет ли на митинг 16 июня сам Голунов, которого Гусев призывал прийти и выступить. После освобождения журналист сказал, что не пойдет на несанкционированную акцию в свою поддержку. Позже он объяснил, что не хотел тем самым провоцировать задержания.

После ареста Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, журналисты и члены различных общественных организаций рассчитывали провести митинг 12 июня, в День России. Однако согласовать его с мэрией не удалось. После того как журналист вышел на свободу, издание «Медуза» призвало не выходить на митинг 12 июня, а потом — «добиться согласования акции в центре Москвы». Тем не менее часть людей все же вышла на несанкционированную акцию на Бульварное кольцо, что привело к массовым задержаниям. По официальной информации МВД, всего 12 июня были задержаны 200 человек (по данным проекта «ОВД-Инфо», 500 человек). На четверых из них были составлены административные дела.

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Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полицейские утверждали, что нашли у него в рюкзаке и дома почти около 10 г наркотиков. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подкинули.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест — заседание состоялось поздно вечером, однако люди, протестующие против задержания журналиста, начали собираться у здания суда примерно с девяти утра. Кроме того, в Москве и в других городах прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова, а газеты РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» 10 июня вышли с одинаковыми обложками.

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В итоге во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено, Голунова отпустили. Несмотря на освобождение, защита Голунова не стала отказываться от жалобы на назначение домашнего ареста. Тем не менее 14 июня суд согласился с позицией прокуратуры и снял ее с рассмотрения.

Авторы: Артем Филипенок, Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, митинг
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