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Преследование Ивана Голунова ,  
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Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Руководство издания, в котором работает Иван Голунов, предложило не выходить на митинг 12 июня, а отпраздновать освобождение журналиста
Фото: ivan.kolpakov / Facebook

Переговоры с московской мэрией по поводу митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова зашли в тупик, говорится в совместном заявлении, опубликованном изданием «Медуза».

«Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — говорится в документе.

Там также сказано, что группа журналистов продолжит работу по поиску организаторов силовой операции против Голунова.

Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Полиция задержала спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.

На суде журналист заявил, что невиновен, и рассказал об угрозах в свой адрес из-за профессиональной деятельности. Арест Голунова вызвал большой общественный резонанс, в поддержку выступили другие журналисты, общественные деятели и публичные персоны.

Общество
Песков назвал марш в честь Голунова возможной помехой атмосфере праздника

На 12 июня был запланирован не согласованный с московской мэрией марш в поддержку Голунова. Его инициаторами выступили журналист «Новой газеты», муниципальный депутат от района Хамовники Илья Азар и шеф-редактор видео-проекта ROMB Андрей Ковалев. Заявку на другой митинг в Москве подали Профсоюз журналистов и работников СМИ вместе с Либертарианской партией. Они просили разрешить им провести мероприятие 23 июня на проспекте академика Сахарова.

Вице-мэр Александр Горбенко заявил, что инициаторы манифестации 12 июня не идут на диалог по обеспечению безопасности граждан и сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство приняло меры по отношению к гражданам, которые призывают людей выходить на улицы в этот день.

Общество
Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела против спецкорреспондента «Медузы» «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».

Колокольцев также сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Мэрия также согласовала марш в поддержку Голунова на 16 июня. Заявку на мероприятие в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции подали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев (главный редактор «Московского комсомольца»), председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Мероприятие запланировано с 13 до 15 часов на проспекте Сахарова.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Иван Голунов, митинг
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