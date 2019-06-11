Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня

Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня

Руководство издания, в котором работает Иван Голунов, предложило не выходить на митинг 12 июня, а отпраздновать освобождение журналиста

Фото: ivan.kolpakov / Facebook

Переговоры с московской мэрией по поводу митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова зашли в тупик, говорится в совместном заявлении, опубликованном изданием «Медуза».

«Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — говорится в документе.

Там также сказано, что группа журналистов продолжит работу по поиску организаторов силовой операции против Голунова.

Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Полиция задержала спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест.