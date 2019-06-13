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Broadcom Limited $370 (+32,51%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Песков ответил на заявления о влиянии властей на ход дела Голунова
По словам пресс-секретаря президента, резонансность дела Голунова была такой, что внимание на него обратили все
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова о том, что дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова было внимательно изучено лишь после того, как они обратили на него внимание властей.

«Действительно, резонансность этого дела способствовала тому, чтобы на это дело обратили внимание все», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

11 июня Муратов рассказал, что 8 июня вместе с Венедиктовым провел переговоры с руководителем аппарата Сергея Собянина Натальей Сергуниной и заместителем мэра Москвы, курирующим информационную политику и безопасность, Александром Горбенко. По словам главреда «Новой газеты», именно на этой встрече, на которой присутствовал также начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, возникла идея поместить Голунова под домашний арест.

Фотогалерея 
Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

Песков также отметил, что какая-либо реформа органов внутренних дел по итогам дела Голунова пока не обсуждается.

«Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

«Обобщать ситуацию на основе одного дела было бы неверно. Но, безусловно, предстоит его проанализировать, а главное — дождаться результатов следствия, которое будет проводиться», — добавил Песков.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест. Днем 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова. Вечером 11 июня Голунову вручили постановление о прекращении уголовного дела. С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Иван Голунов
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