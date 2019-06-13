Песков ответил на заявления о влиянии властей на ход дела Голунова

Песков ответил на заявления о влиянии властей на ход дела Голунова

По словам пресс-секретаря президента, резонансность дела Голунова была такой, что внимание на него обратили все

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова о том, что дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова было внимательно изучено лишь после того, как они обратили на него внимание властей.

«Действительно, резонансность этого дела способствовала тому, чтобы на это дело обратили внимание все», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

11 июня Муратов рассказал, что 8 июня вместе с Венедиктовым провел переговоры с руководителем аппарата Сергея Собянина Натальей Сергуниной и заместителем мэра Москвы, курирующим информационную политику и безопасность, Александром Горбенко. По словам главреда «Новой газеты», именно на этой встрече, на которой присутствовал также начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, возникла идея поместить Голунова под домашний арест.

Песков также отметил, что какая-либо реформа органов внутренних дел по итогам дела Голунова пока не обсуждается.