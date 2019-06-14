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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов после суда, где его адвокаты безуспешно обжаловали домашний арест журналиста, рассказал о панических атаках «на тему безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше». Он уточнил, что будет настаивать на отмене решения о домашнем аресте, чтобы суды «более ответственно» подходили к подобным решениям.

«Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесет изменения в систему или даже в законодательство», — заключил Голунов.

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Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полицейские утверждали, что нашли у него в рюкзаке и дома почти около 10 г наркотиков. Журналист заявил, что запрещенные вещества подкинуты.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест — заседание состоялось поздно вечером, однако люди, протестующие против задержания журналиста, начали собираться у здания суда примерно с девяти утра.

Кроме того, в Москве и в других городах прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова, а газеты РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» 10 июня, вышли с одинаковыми обложками. На 12 июня, День России, был анонсирован марш в поддержку журналиста.

В итоге во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено, Голунова отпустили. Несмотря на освобождение, защита Голунова не стала отказываться от жалобы на назначение домашнего ареста. Тем не менее 14 июня суд согласился с позицией прокуратуры и снял ее с рассмотрения.

Теги: Иван Голунов
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