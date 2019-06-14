Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов после суда, где его адвокаты безуспешно обжаловали домашний арест журналиста, рассказал о панических атаках «на тему безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше». Он уточнил, что будет настаивать на отмене решения о домашнем аресте, чтобы суды «более ответственно» подходили к подобным решениям.

«Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесет изменения в систему или даже в законодательство», — заключил Голунов.

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полицейские утверждали, что нашли у него в рюкзаке и дома почти около 10 г наркотиков. Журналист заявил, что запрещенные вещества подкинуты.