После рейда на складе Ozon из России вышлют 115 мигрантов
Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области при поддержке Росгвардии при проверке склада Ozon на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский в Подмосковье выявили 115 нарушителей миграционного законодательства, все они будут высланы из России, сообщила РБК начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. руб. с последующим выдворением за пределы страны», — отметила она.
В отношении 115 граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП за незаконное осуществление трудовой деятельности, 40 протоколов по ст. 18.8 КоАП за нарушения режима пребывания и один протокол по ст. 20.25 ч. 3 КоАП за уклонение от исполнения наказания «в виде административного выдворения за пределы» России.
Петрова уточнила, что сейчас полицейские устанавливают лиц, которые незаконно привлекли иностранных граждан к трудовой деятельности.
В пресс-службе Ozon подтвердили РБК, что на прошлой неделе на территории логистического комплекса компании в Пушкино прошла проверка соблюдения миграционного законодательства.
«В результате ни один сотрудник Ozon не был задержан, а на процедуру установления личности были направлены работники наших подрядных организаций», — заявили в компании.
Служба безопасности Ozon сотрудничает с правоохранительными органами и ведет собственное расследование. Компания обещает принять меры, если будут выявлены нарушения, отметили в пресс-службе. И подчеркнули, что партнеры Ozon обязаны проверять все необходимые документы у своих сотрудников при трудоустройстве.
Сейчас операции на фулфилмент-центре (учитывает наличие/остатки товара, отвечает за сортировку продуктов по категориям, обработку полученных заказов, упаковку и доставку товаров к порогу покупателя) компании проходят в обычном режиме.
В ноябре Wildberries сообщила, в сортировочный центр компании в городе Электросталь пришла полиция. Сотрудники МВД проверили документы у сотрудников склада и выслали из страны троих из 16 оштрафованных за нарушения мигрантов. В феврале ведомство сообщило о высылке 60 иностранных рабочих по результатам рейда в подмосковном общежитии.
После нападения террористов на «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, а более 500 пострадали, внимание к трудовым мигрантам увеличилось. После атаки задержали 12 человек, из них четверо — непосредственные исполнители теракта. Большинство из задержанных — граждане Таджикистана.
Республика в конце апреля рекомендовала гражданам отказаться от поездок в Россию, в качестве причины власти Таджикистана назвали массовые отказы во въезде. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с таджикским коллегой назвал тщательные проверки иностранцев на границе временной мерой после теракта. 14 мая глава МВД Владимир Колокольцев заявил о недопустимости впадания в крайности в отношении трудовых мигрантов.
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