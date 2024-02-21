МВД: из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

Фото: МВД России

После рейда в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья из России выдворят 60 мигрантов, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления полиции Татьяна Петрова.

«В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии», — сказала она. На 60 иностранцев составили протоколы по статье о нарушении режима пребывания (ст. 18.8 КоАП), их обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. и покинуть Россию.

Правоохранительные органы в России регулярно проводят рейды, нацеленные на выявление нарушений миграционного законодательства.

В частности, в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге задержали около 3 тыс. мигрантов и доставили их из центра города в отделы полиции. Под угрозой выдворения оказались свыше 100 человек, выехать из России обязали 40 иностранцев.