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Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии

МВД: из России вышлют 60 мигрантов после рейда в подмосковном общежитии
Фото: МВД России
Фото: МВД России

После рейда в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья из России выдворят 60 мигрантов, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления полиции Татьяна Петрова.

«В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии», — сказала она. На 60 иностранцев составили протоколы по статье о нарушении режима пребывания (ст. 18.8 КоАП), их обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. руб. и покинуть Россию.

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Правоохранительные органы в России регулярно проводят рейды, нацеленные на выявление нарушений миграционного законодательства.

В частности, в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге задержали около 3 тыс. мигрантов и доставили их из центра города в отделы полиции. Под угрозой выдворения оказались свыше 100 человек, выехать из России обязали 40 иностранцев.

Оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако преобладает мнение, что их количество не превышает 4 млн человек, заявила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

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мигранты Московская область выдворение из России
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