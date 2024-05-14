Глава МВД указал на недопустимость впадания в крайности в сфере миграции
Геополитические противники России стараются раскачать настроения внутри страны, поэтому ее жителям нельзя впадать в крайности и позволить развиваться агрессии в обществе. Об этом и.о. министра внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации во время рассмотрения его кандидатуры на переутверждение на посту.
По его словам, трудовые мигранты сегодня совершают «всего 4% от всего массива преступлений», однако напряженность высока, полиция обязана реагировать на любое такое преступление. А в последние недели к теме миграции увеличилось внимание — после теракта в «Крокусе».
«Нам нельзя впадать в крайность, допустить роста ксенофобии и необоснованной агрессии. Наши геополитические противники спят и видят это, чтобы раскачать наше общество», — заявил Колокольцев.
И.о. министра напомнил о подготовке реформы в сфере регулирования трудовой миграции. Власти уже некоторое время обсуждают создание ответственного за межнациональную и миграционную политику ведомства, которое, как предполагается, будет напрямую подчиняться президенту.
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