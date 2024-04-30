Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе

В Душанбе ранее увидели нарушения прав и свободы таджиков и порекомендовали своим гражданам не ездить в Россию. Москва отрицает предвзятое отношение и объяснят долгие проверки мерами принятыми после теракта в «Крокусе»

Сироджиддин Мухриддин (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином подчеркнул, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию — временная мера, принятая после теракта в «Крокусе», передает пресс-служба МИД России.

«Трагические события в «Крокус Сити Холле» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили другие вопросы двустороннего взаимодействия, а также подчеркнули необходимость сохранять позитивную динамику отношений.

Накануне, 29 апреля, МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу из-за «массовых случаев проявления негативного отношения» к таджикам в России и нарушением их прав и свобод. В ведомстве назвали такое поведение «исключительным». Ранее, 27 апреля, Душанбе сообщил, что только в зоне временного содержания аэропорта Внуково находились почти 1 тыс. таджиков без обеспечения надлежащих санитарных условий. Тогда МИД страны рекомендовал гражданам Таджикистана не посещать Россию.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу» на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы.