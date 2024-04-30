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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Лавров объяснил таджикскому министру проверки на границе

Лавров назвал временными меры по профилактике терроризма на границе
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В Душанбе ранее увидели нарушения прав и свободы таджиков и порекомендовали своим гражданам не ездить в Россию. Москва отрицает предвзятое отношение и объяснят долгие проверки мерами принятыми после теракта в «Крокусе»
Сироджиддин Мухриддин
Сироджиддин Мухриддин (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином подчеркнул, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию — временная мера, принятая после теракта в «Крокусе», передает пресс-служба МИД России.

«Трагические события в «Крокус Сити Холле» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обсудили другие вопросы двустороннего взаимодействия, а также подчеркнули необходимость сохранять позитивную динамику отношений.

МИД Таджикистана вручил ноту послу России
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Здание Министерства иностранных дел Республики Таджикистан

Накануне, 29 апреля, МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу из-за «массовых случаев проявления негативного отношения» к таджикам в России и нарушением их прав и свобод. В ведомстве назвали такое поведение «исключительным». Ранее, 27 апреля, Душанбе сообщил, что только в зоне временного содержания аэропорта Внуково находились почти 1 тыс. таджиков без обеспечения надлежащих санитарных условий. Тогда МИД страны рекомендовал гражданам Таджикистана не посещать Россию.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу» на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. По делу арестовали более десяти человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

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София Шошина София Шошина
Сергей Лавров Таджикистан Россия проверки
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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