В Приморье задержали организаторов незаконной миграции

В Приморском крае задержали и арестовали организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным источника агентства, услугами группы пользовались граждане Таджикистана и Узбекистана.

Уголовное дело завели по статье «Организация незаконной миграции» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК), по ней грозит до семи лет лишения свободы.

В марте МВД сообщило о задержании в Приморье трех местных жителей, которых заподозрили в организации незаконной миграции при помощи фиктивных браков. По данным ведомства, получив свидетельство о браке, мигранты подавали документы на получение разрешений на временное проживание в стране. Уголовное дело завели по той же статье.

Позднее, по данным Следственного комитета, еще восьмерых организаторов незаконной миграции задержали в Брянской и Смоленской областях.