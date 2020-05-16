В мэрии Москвы объяснили отказ от раздачи масок риском спекуляций

Спекулянты могут воспользоваться беплатной раздачей масок и перепродавать их на черном рынке, считает глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бесплатная раздача масок населению может привести к спекуляциям и перепродаже этих средств защиты, высказал мнение глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник отвечал на вопрос о том, почему администрация города не раздает маски бесплатно после того, как их ношение в общественных местах Москвы стало обязательным с 12 мая.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, и здесь, наверное, это не выход из положения», — пояснил Немерюк. Он привел в пример Париж, где, по его словам, «возник сразу черный рынок масок». «То есть это уже тоже все проходили, и это не нами доказанный факт, а мировая практика», — заключил глава департамента.

Он отметил, что есть случаи, когда маски выдаются бесплатно, и привел в пример службы для маломобильных граждан. «[Представители службы] заказывают. И понятно, когда они приходят на общественный транспорт, на станцию метро, соответственно, им, если вдруг нет перчаток и масок, им бесплатно это выдается», — сказал Немерюк.