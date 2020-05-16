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В мэрии Москвы объяснили отказ от раздачи масок риском спекуляций

Спекулянты могут воспользоваться беплатной раздачей масок и перепродавать их на черном рынке, считает глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бесплатная раздача масок населению может привести к спекуляциям и перепродаже этих средств защиты, высказал мнение глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник отвечал на вопрос о том, почему администрация города не раздает маски бесплатно после того, как их ношение в общественных местах Москвы стало обязательным с 12 мая.

«Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция. Возникает некий темный рынок, и здесь, наверное, это не выход из положения», — пояснил Немерюк. Он привел в пример Париж, где, по его словам, «возник сразу черный рынок масок». «То есть это уже тоже все проходили, и это не нами доказанный факт, а мировая практика», — заключил глава департамента.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Он отметил, что есть случаи, когда маски выдаются бесплатно, и привел в пример службы для маломобильных граждан. «[Представители службы] заказывают. И понятно, когда они приходят на общественный транспорт, на станцию метро, соответственно, им, если вдруг нет перчаток и масок, им бесплатно это выдается», — сказал Немерюк.

Ранее на неделе отказ от бесплатной раздачи масок объяснил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, сложность состоит в том, что в городе много приезжих. «В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?», — сказал губернатор. Вместо этого власти города решили выдать по 800 руб. жителям Петербурга на покупку средств индивидуальной защиты. Выплаты получат более 1,8 млн человек, в том числе пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные и приемные семьи и другие категории жителей.

В интервью «Эху Москвы» Немерюк также рассказал, что сейчас Москве в сутки необходимо 4 млн масок, из них город производит самостоятельно 1 млн. Себестомость этих масок — около 7 руб. Накануне стало известно, что власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России, компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий). Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов пояснял, что решение было принято в марте, после того, как стало ясно, что столице потребуется существенный объем масок. Бывший совладелец ООО «КИТ» Павел Спичаков отмечал, что компания планирует нарастить объем производимой продукции с 1 млн до 2-3 млн единиц в день.

В большей части регионов России действует масочный режим, в рамках которого запрещено появляться без маски в местах скопления людей.



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Алексей Немерюк, медицинские маски
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