Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Власти Петербурга не могут раздавать маски и перчатки всем подряд, потому что в городе много приезжих, заявил он. «Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — пояснил ситуацию губернатор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги. По его словам, такие меры необходимы из-за того, что в Петербурге находится большое число приезжих, сообщает «Петербургский дневник».

«Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — сказал Беглов.

Обращаясь к депутату Борису Вишневскому, который задал губернатору соответствующий вопрос, Беглов спросил: «Борис Лазаревич, вы пенсионер? Да или нет?» На это депутат ответил утвердительно.

«Значит, вам 800 руб. с 12 мая по 31 из бюджета Санкт-Петербурга будет перечислено», — сказал Беглов. Он добавил, что эта выплата положена, в частности, пенсионерам, многодетным семьям и семьям, находящимся под патронатом.