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Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Власти Петербурга не могут раздавать маски и перчатки всем подряд, потому что в городе много приезжих, заявил он. «Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — пояснил ситуацию губернатор

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги. По его словам, такие меры необходимы из-за того, что в Петербурге находится большое число приезжих, сообщает «Петербургский дневник».

«Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — сказал Беглов.

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Общество
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обращаясь к депутату Борису Вишневскому, который задал губернатору соответствующий вопрос, Беглов спросил: «Борис Лазаревич, вы пенсионер? Да или нет?» На это депутат ответил утвердительно.

«Значит, вам 800 руб. с 12 мая по 31 из бюджета Санкт-Петербурга будет перечислено», — сказал Беглов. Он добавил, что эта выплата положена, в частности, пенсионерам, многодетным семьям и семьям, находящимся под патронатом.

Губернатор отметил, что из резервного фонда уже выделили средства для детских домов, чтобы их полностью обеспечили масками и перчатками. «Это не маленькая сумма. Порядка 2 млрд руб. Только вот на эти цели», — отметил Беглов.

Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

О решении выдать жителям единовременную выплату на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) власти Петербурга сообщили накануне, 12 мая. В пресс-службе городской администрации отметили, что выплату получат более 1,8 мл петербуржцев. В их число попали пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, приемные семьи. Денежная сумма, как уточнили в администрации, будет выдана на каждого ребенка, проживающего в этих семьях. Также Беглов поручил обеспечить масками и перчатками детей-сирот, находящихся в детских домах.

По данным на 13 мая, в Санкт-Петербурге коронавирусом COVID-19 заболели почти 8,5 тыс. человек. Из-за вируса скончались 63 пациента, выздоровели 1848. Петербург находится на третьем месте среди российских регионов по числу заболевших и умерших.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, коронавирус, маски
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