Московские власти сообщили о снижении числа нарушителей масочного режима

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За три дня — с 11 по 14 мая — количество покупателей в магазинах Москвы, которые не носят медицинские маски и перчатки, снизилось с 28 до 3%. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram со ссылкой на главу московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, 11 мая средства индивидуальной защиты носили 72% московских покупателей. После введения обязательного режима ношения масок и перчаток с 12 мая их число увеличилось до 97%.

«Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны», — пояснил Немерюк. Он добавил, что часть покупателей нарушают режимы частично: около 16% клиентов приходят в масках, но без перчаток, а 2% — в перчатках, но без масок.

С 12 мая без масок и перчаток запрещено появляться в магазинах и аптеках Москвы, в общественном транспорте и такси. К четвергу в столичном метро оштрафовали около 200 пассажиров, которые игнорировали меры безопасности.