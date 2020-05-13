Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок

Более 1,8 млн жителей Санкт-Петербурга получат единовременную выплату на покупку средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По данным Росстата на 1 января, в городе живут почти 5,4 млн человек.

Выплату в 800 руб. предоставят петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, семья с детьми-инвалидами, многодетным семьям, приемным семьям. Денежная сумма будет выдана на каждого ребенка, проживающего в вышеперечисленных семьях.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил обеспечить масками и перчатками детей-сирот, которые находятся в детских домах и других подобных организациях.

Заместитель губернатора города Евгений Елин 7 мая анонсировал введение в городе обязательного режима ношения масок и перчаток. С 12 мая петербуржцы обязаны надевать их в магазинах при поездках в общественном транспорте и такси.