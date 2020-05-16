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Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции

Если ввести социальную дистанцию на авиаперелетах, цена билета может вырасти до 70 тыс. руб., при этом, для того чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72–75%
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Минтранс России не видит целесообразности в социальном дистанцировании при рассадке в самолетах, так как это приведет к росту цен на авиабилеты и нерентабельности перевозок. Об этом журналистам заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — отметил он.

По словам Дитриха, постоянные затраты авиакомпаний на обслуживание рейса, топливо, самолет «колоссальны» и для рентабельности перевозок борт должен быть загружен на 72–75%. В связи с этим ввести социальную дистанцию в самолетах не представляется возможным.

Министр также отметил, что зарубежные авиакомпании, которые изначально ввели социальную дистанцию, постепенно начали отходить от этого режима.

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Он также сослался на заявление Роспотребнадзора о том, что при использовании всеми пассажирами средств индивидуальной защиты риск заразиться коронавирусом будет ничтожно мал.

О том, что пассажиров могут начать рассаживать в самолетах с учетом социальной дистанции, говорится в проекте Росавиации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Данный проект предполагает, что вначале пассажиров ограничат в перемещении по салону и вызове бортпроводника, за исключением ряда случаев. Также пассажиров могут не пустить на борт в верхней одежде — ее нужно будет упаковать в специальный пакет. Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ранее Дитрих выразил надежду, что полеты за границу возобновятся уже в этом летнем сезоне. По его словам, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в странах, куда должны совершаться рейсы, и от решения российских властей. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

Россия приостановила выполнение международных полетов с 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. В данный момент разрешены только рейсы, которые доставляют россиян на родину, и специальные полеты по распоряжению правительства.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Минтранс, цены, авиабилеты, коронавирус
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