Минтранс предупредил о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции

Если ввести социальную дистанцию на авиаперелетах, цена билета может вырасти до 70 тыс. руб., при этом, для того чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72–75%

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Минтранс России не видит целесообразности в социальном дистанцировании при рассадке в самолетах, так как это приведет к росту цен на авиабилеты и нерентабельности перевозок. Об этом журналистам заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., даже самый минимальный», — отметил он.

По словам Дитриха, постоянные затраты авиакомпаний на обслуживание рейса, топливо, самолет «колоссальны» и для рентабельности перевозок борт должен быть загружен на 72–75%. В связи с этим ввести социальную дистанцию в самолетах не представляется возможным.

Министр также отметил, что зарубежные авиакомпании, которые изначально ввели социальную дистанцию, постепенно начали отходить от этого режима.