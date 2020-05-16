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В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу

Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих выразил надежду на возобновление международного авиасообщения летом. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».

По его словам, начало международных полетов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в тех странах, куда должны совершаться рейсы, а также от решений российского правительства и оперативного штаба.

Дитрих заявил, что полеты по внутренним линиям возможны уже в июне. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности перевозок пассажиров.

«Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне», — добавил министр.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Он заверил, что власти будут прикладывать все усилия, чтобы такое решение было принято этим летом.

Россия с 27 марта приостановила выполнение регулярных и чартерных полетов за границу. Исключение составляют вывозные рейсы, которые доставляют россиян на родину, и специальные полеты по распоряжению правительства.

Теги: Минтранс, авиаполеты, авиасообщение, коронавирус
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