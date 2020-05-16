СМИ узнали о планах США частично возобновить финансирование ВОЗ

Трамп решил частично восстановить финансирование ВОЗ, сообщил телеканал Fox News. По его информации, США планируют платить организации не больше, чем Китай

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Президент США Дональд Трамп частично возобновит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик его письма.

«Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом, и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время этого глобального кризиса», — говорится в письме. Его, по информации телеканала, Трамп планирует отправить гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.

США планируют выделять ВОЗ не больше средств, чем Китай. Как сообщал ранее Трамп, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как КНР платила $40 млн.

Однако если Китай увеличит свое финансирование ВОЗ, США рассмотрят возможность также повысить взнос, указано в письме. «Китай несет огромный долг перед всем миром, и он может начать с выплаты своей справедливой доли ВОЗ», — говорится в нем.

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ 15 апреля. Организация не справилась со своей работой, а ее действия способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло быть, объяснил он свое решение.

По мнению Трампа, ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. «ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае», — заявлял он.

В Евросоюзе решение Трампа приостановить финансирование осудили. «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Раскритиковали решение Трампа также Китай и Германия, а ООН назвала несвоевременным сокращение финансирования ВОЗ, в то время как организация борется с распространением коронавируса.

8 мая ВОЗ обновила стратегический план по подготовке и реагированию на распространение коронавируса и сообщила, что на его выполнение понадобится $1,7 млрд. «Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд», — отметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.