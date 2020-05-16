СМИ узнали о планах США частично возобновить финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп частично возобновит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик его письма.
«Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом, и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время этого глобального кризиса», — говорится в письме. Его, по информации телеканала, Трамп планирует отправить гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу.
США планируют выделять ВОЗ не больше средств, чем Китай. Как сообщал ранее Трамп, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как КНР платила $40 млн.
Однако если Китай увеличит свое финансирование ВОЗ, США рассмотрят возможность также повысить взнос, указано в письме. «Китай несет огромный долг перед всем миром, и он может начать с выплаты своей справедливой доли ВОЗ», — говорится в нем.
Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ 15 апреля. Организация не справилась со своей работой, а ее действия способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло быть, объяснил он свое решение.
По мнению Трампа, ВОЗ мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. «ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае», — заявлял он.
В Евросоюзе решение Трампа приостановить финансирование осудили. «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Раскритиковали решение Трампа также Китай и Германия, а ООН назвала несвоевременным сокращение финансирования ВОЗ, в то время как организация борется с распространением коронавируса.
8 мая ВОЗ обновила стратегический план по подготовке и реагированию на распространение коронавируса и сообщила, что на его выполнение понадобится $1,7 млрд. «Эта оценка включает в себя средства, которые ВОЗ уже получила на сегодняшний день, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит $1,3 млрд», — отметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.