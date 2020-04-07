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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом

Президент считает, что организация слишком много времени уделила Китаю. Он пригрозил ВОЗ пересмотром программы финансирования
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. Об этом он написал в своем Twitter.

«ВОЗ реально все провалила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Соединенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос», — пообещал американский президент.

Трамп также отметил, что, «к счастью», пренебрег рекомендацией не закрывать границу с Китаем в начале эпидемии: «Зачем они давали такие безграмотные рекомендации?..»

Более 308 тыс. человек заразились коронавирусом в США
Общество

Американский президент не раз подвергался критике из-за недооценки угрозы коронавируса, сообщало издание Politico. Издание указывает, что еще в феврале специалисты уговаривали Трампа принять неотложные меры для предотвращения вспышки инфекции, однако президент неизменно говорил, что «у него все под контролем». Позже он стал утверждать, что во всем виновата ВОЗ, которая неправильно оценила уровень смертности, а сам он с самого начала понимал всю серьезность происходящего.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США заразились коронавирусом 369 тыс. человек (столько же, сколько в Италии, Испании и Германии вместе взятых). Более 11 тыс. человек умерли. Наиболее сложная ситуация сложилась в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, где были зафиксированы более 6400 летальных исходов. Более 500 человек умерли в Мичигане и Луизиане. Ни одного смертельного случая не было зафиксировано лишь в штате Вайоминг.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, коронавирус, ВОЗ
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