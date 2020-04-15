В МИД России назвали попыткой найти виноватых отказ США от взносов в ВОЗ

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что главное для Вашингтона — найти виноватых и доказать свою безгрешность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин», — сказала она. По ее словам, Соединенные Штаты пытаются найти «мифическую пробирку» и показать ее миру как «доказательства виновности других и своей безгрешности».

Накануне Дональд Трамп сообщил, что США прекращают выплату взносов в бюджет ВОЗ. По его словам, организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Он заявил, что действия ВОЗ способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, и это привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть.

По мнению генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, решение президента Трампа является несвоевременным. Он отметил, что сейчас организация должна получать поддержку, чтобы международное сообщество победило COVID-19.