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Пандемия коронавируса ,  
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Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Решение президента США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения вызвало осуждение и критику со стороны европейских стран и Китая. Кремль напомнил в связи с этим об обязательстве G20 работать с ВОЗ
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Осудили это решение также Китай, Германия и ООН. Оно ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество против эпидемии, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге (его слова передал «Интерфакс»). Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что «обвинения [Трампа в адрес организации] не помогут». «Лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ, в том числе при разработке и распространении тестов и вакцин», — написал министр. Необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий ради победы в войне с COVID-19, и сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Трамп несколько раз грозил прекратить финансирование организации, являющейся органом ООН. На нее президент США возлагает ответственность за распространение нового коронавируса. О решении прекратить взносы он заявил 14 апреля.

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Москва и до решения Трампа указывала на эффективность действий организации. «Любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 14 апреля. По его словам, США являются крупнейшим плательщиком взносов, который всегда имеет приоритетное кадровое представительство в структурах международных организаций. В ВОЗ, по данным Лаврова, работает большое количество американцев на ключевых постах, которые являются квалифицированными специалистами и принимают осознанные профессиональные решения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что на саммите G20 26 марта было принято общее заявление, в котором было указано, что G20 вместе с ВОЗ «решительно настроена сделать все возможное для преодоления пандемии». США на саммите представлял Дональд Трамп.

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ВОЗ была учреждена 7 апреля 1948 года. США, как сообщил Трамп, ежегодно вносили в бюджет ВОЗ от $400 млн до $500 млн, в то время как Китай платил $40 млн. Вклад США, по данным организации, составляет 14,7%, второй по значимости донатор — частный фонд Билла и Мелинды Гейтс (9,76%), из стран на втором месте Великобритания (7,79%), а на третьем Германия (5,68%). Китай вносит 0,21% от общего бюджета, Россия — 0,51%.

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Решение Трампа осудили и его политические противники из Демократической партии США. Сенатор-демократ Патрик Лихи сравнил отказ в финансировании с лишением союзника оружия перед атакой врага.

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Источник: JHU
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Автор: Полина Химшиашвили
Теги: ВОЗ, Дональд Трамп, Германия, Европейский союз, критика
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