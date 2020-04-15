Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Решение президента США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения вызвало осуждение и критику со стороны европейских стран и Китая. Кремль напомнил в связи с этим об обязательстве G20 работать с ВОЗ

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Представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Вашингтоном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Нет каких-либо причин, которые могли бы оправдать этот шаг, в то время как усилия ВОЗ необходимы для сдерживания пандемии», — написал Боррель в Twitter. Кризис можно победить только совместными усилиями, указал представитель ЕС.

Осудили это решение также Китай, Германия и ООН. Оно ослабит возможности организации и подорвет международное сотрудничество против эпидемии, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге (его слова передал «Интерфакс»). Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что «обвинения [Трампа в адрес организации] не помогут». «Лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ, в том числе при разработке и распространении тестов и вакцин», — написал министр. Необходимо поддерживать ВОЗ, потому что ее деятельность крайне важна в рамках мировых усилий ради победы в войне с COVID-19, и сейчас не то время, чтобы сокращать ресурсы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Трамп несколько раз грозил прекратить финансирование организации, являющейся органом ООН. На нее президент США возлагает ответственность за распространение нового коронавируса. О решении прекратить взносы он заявил 14 апреля.