Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
ООН сочла несвоевременным решение США приостановить финансирование ВОЗ Общество, 04:37 В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от COVID-19 Общество, 03:57 Первый испытатель вакцины от COVID-19 сообщила о перенесенных ощущениях Общество, 03:56 АЛРОСА сократит зарплаты руководству на 20% на фоне пандемии коронавируса Бизнес, 03:24 Эксперты назвали сроки безопасного возвращения в Москву во время вируса Общество, 03:00 Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк Общество, 02:43 В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тыс. Общество, 02:34 Полиция Египта ликвидировала готовивших теракты на Пасху боевиков Общество, 02:12 В Мурманской области за сутки удвоилось число зараженных COVID-19 Общество, 02:10 Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ Политика, 01:32 В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска Общество, 01:28 Минздрав оценил готовность регионов к приему пациентов с COVID-19 Общество, 00:49 Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России Общество, 00:27 В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек Общество, 00:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

ООН сочла несвоевременным решение США приостановить финансирование ВОЗ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш счел несвоевременным решение президента США Дональда Трампа о приостановке выплат взносов в бюджет всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте ООН.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — сказал Гутерриш.

По его словам, ВОЗ должна получать поддержку. «Абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19. Как я уже говорил ранее, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество сообща и солидарно работало над тем, чтобы остановить этот вирус и его сокрушительные последствия», — заявил генсек ООН.

Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
Политика

Накануне Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Свое решение американский лидер объяснил тем, что организация не смогла своевременно и правдиво информировать жителей Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в противном случае.

Американский президент также отметил, что США будут добиваться реформирования ВОЗ. Он пообещал затронуть этот вопрос с другими странами.

По данным ВОЗ на 14 апреля, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 1,8 млн человек. Умерли более 117 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: ООН, Всемирная организация здравоохранения, Антониу Гутерреш, коронавирус ..., Дональд Трамп
Материалы по теме
В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Политика
В ООН объявили о запуске плана помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter