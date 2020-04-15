ООН сочла несвоевременным решение США приостановить финансирование ВОЗ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш счел несвоевременным решение президента США Дональда Трампа о приостановке выплат взносов в бюджет всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте ООН.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — сказал Гутерриш.

По его словам, ВОЗ должна получать поддержку. «Абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19. Как я уже говорил ранее, сейчас настало время для единства и для того, чтобы международное сообщество сообща и солидарно работало над тем, чтобы остановить этот вирус и его сокрушительные последствия», — заявил генсек ООН.

Накануне Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Свое решение американский лидер объяснил тем, что организация не смогла своевременно и правдиво информировать жителей Китая о коронавирусе COVID-19, что, вероятнее всего, привело к более масштабной вспышке, чем могло бы быть в противном случае.

Американский президент также отметил, что США будут добиваться реформирования ВОЗ. Он пообещал затронуть этот вопрос с другими странами.

По данным ВОЗ на 14 апреля, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 1,8 млн человек. Умерли более 117 тыс. человек.