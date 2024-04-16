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Дело инстаблогеров ,  
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Бракоразводный процесс между Лерчек и ее мужем приостановили до лета

Суд в Москве отложил до июня рассмотрение заявления Лерчек о разводе с мужем
Сюжет
Дело инстаблогеров
Блогер Валерия Чекалина в марте подала заявление о разводе с мужем Артемом после 11 лет брака. В суде сообщили, что рассмотрение отложили до июня, им дали время для примирения. Чекалин ранее решил отсудить у жены 1,2 млрд руб.
Артем и Валерия Чекалины
Артем и Валерия Чекалины (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Рассмотрение искового заявления блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о разводе с мужем Артемом отложили до 11 июня, следует из картотеки мирового судебного участка Москвы номер 246.

В суде сообщили ТАСС, что бракоразводный процесс приостановлен на два месяца, супругам назначили срок для примирения. В июне судья продолжит рассматривать заявление, «уточнив перед возобновлением процесса у супругов о принятом ими решении».

Чекалина подала в суд заявление о разводе с мужем в марте. Супруги пробыли в браке 11 лет, у них трое детей.

Муж Лерчек решил отсудить у нее более ₽1,2 млрд при разделе имущества
Общество
Артем Чекалин

12 апреля Артем Чекалин подал иск о разделе совместно нажитого имущества; по данным ТАСС и Shot, он хочет взыскать со своей супруги более 1,2 млрд руб. У супругов есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти. В феврале Лерчек решила продать дом площадью 400 кв. м в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов. Кроме того, писал Life, семья владела пятью люксовыми автомобилями стоимостью 145 млн руб.

В марте 2023 года против Чекалиных возбудили два уголовных дела — о легализации (отмывании) средств и об уклонении от уплаты налогов. Суд назначил супругам меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе пользования интернетом и телефоном. Впоследствии адвокат сообщил, что они погасили долги перед налоговой. Оба уголовных дела закрыли, за Чекалиной признали право на реабилитацию.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Лерчек Валерия Чекалина развод блогеры
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