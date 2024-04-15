Муж Лерчек решил отсудить у нее более ₽1,2 млрд при разделе имущества

Лерчек подала заявление о разводе в марте. Иск ее мужа о разделе совместно нажитого имущества был принят к производству московским судом 15 апреля. По данным ТАСС и Shot, он хочет взыскать с нее более ₽1,2 млрд

Артем Чекалин (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Артем Чекалин хочет взыскать со своей супруги Валерии (блогер Лерчек) более 1,2 млрд руб. при разделе имущества в рамках бракоразводного процесса, сообщили источники ТАСС и Shot.

Чекалина в марте подала в суд заявление о разводе с мужем после 11 лет брака. У пары трое детей. Иск Артема Чекалина о разделе совместно нажитого имущества был принят к производству Симоновским судом Москвы ранее сегодня.

Как писал Life, у супругов есть четыре квартиры в Москве: 72-метровая квартира в московском ЖК «Зиларт» (стоимость около 52 млн руб.), квартира на 150 кв. м на ул. Серпуховский Вал (около 78 млн руб.), две квартиры на улице Декабристов площадью 83 кв. м (около 20 млн руб.) и 38 кв. м (около 10 млн руб.). Также супруги владеют 200-метровым и 94-метровым жильем в Тольятти (в целом стоимость около 10 млн руб.).

Кроме этого, у пары есть два коттеджа — в поселке Агаларов Эстейт (2,1 тыс. кв. м, около 1 млрд руб.) и в поселке Ильинка Лейнхаус (400 кв. м, около 125 млн руб.). В феврале Лерчек объявила о решении продать дом в Ильинке, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов.

Также Life выяснил, что у Чекалиных есть как минимум пять люксовых автомобилей: Вentley Continental Gt V8, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 и Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC. Их общая стоимость превышает 145 млн руб.

Уголовные дела против Чекалиных об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов были заведены в 2023 году. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК заявляли, что Чекалина раздробила бизнес и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

Супруги не признали вину. В конце 2023 года дело о неуплате налогов закрыли, блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой. В марте было закрыто и дело об отмывании денег, за Чекалиной признали право на реабилитацию.