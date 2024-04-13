Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества

Симоновский районный суд Москвы 12 апреля зарегистрировал иск бизнесмена Артема Чекалина к жене. В марте Валерия Чекалина подала на развод после того, как были закрыты уголовные дела против нее

Артём Чекалин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал иск мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), бизнесмена Артема Чекалина о разделе совместно нажитого имущества, следует из картотеки суда. Об этом также сообщили «РИА Новости» в суде. Чекалина подала на развод после того, как были закрыты уголовные дела против нее.

Иск Чекалина к жене зарегистрирован 12 апреля.

Артем и Валерия Чекалины поженились в 2012 году. В 2016 году в Москве у пары родились двойняшки — Алиса и Богдан, а в 2022 году — сын Лев. В марте 2024 года Лерчек подала на развод после 11 лет брака. У супругов есть совместно нажитое имущество: четыре квартиры в Москве и две — в родном Тольятти, писал Life. По информации портала, в столице у Чекалиных есть 72-метровая квартира в ЖК «Зиларт», 150-метровая — на улице Серпуховский Вал, две квартиры (83 и 38 кв. м) на улице Декабристов. А в Тольятти они владеют 200-метровым и 94-метровым жильем. Также незадолго до подачи заявления о разводе Чекалина сообщила о продаже дома площадью 400 кв. м в элитном коттеджном поселке Ильинка в Красногорске. Причина — ей все в этом доме напоминало о прошедшем в марте 2023 года обыске.

Весной 2023 года против супругов Чекалиных было возбуждено два уголовных дела — об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и уклонении от уплаты налогов и пособничестве в уклонении от него (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). Вину по обоим делам Валерия и Артем Чекалины не признали.

Блогера обвиняли в том, что она оформила ИП и пользовалась упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года (с июля 2020 года по июль 2022 года) получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников, заявляли в СК. Кроме того, ей инкриминировали отмывание 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Чекалин, как и его жена, по обоим делам проходил обвиняемым.

В декабре 2023 года дело о неуплате налогов было закрыто. В адвокатском бюро ЕПАМ сообщили, что в декабре супруги полностью погасили долг, выплатив около 500 млн руб. штрафов и пени.

В марте партнер уголовно-правовой практики ЕПАМ Константин Третьяков, представляющий интересы Чекалиной, рассказал РБК, что дело против нее об отмывании денег также закрыли «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».