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Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

За это время в медучреждение поступили более 1,6 тыс. пациентов, из которых 1,1 тыс. уже выписали
Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда помещают значительную часть больных COVID-19, в своем Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.

По словам Проценко, за это время в больницу поступили 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписали. Главврач поблагодарил коллег за работу. «За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», — написал он.

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Позже он сообщил , что на лечении в Коммунарке находятся 493 человека, большинство из них — 480 — с диагнозом «пневмония», у 328 выявлен COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице подключен 21 человек.

31 марта стало известно, что у Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. После этого он изолировался в своем кабинете в больнице, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций». Как рассказывал директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, болезнь у Проценко протекала не в тяжелой форме.

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За неделю до этого в медучреждение приехал президент Владимир Путин. Он надевал специальный защитный костюм для посещения некоторых блоков больницы, однако с Проценко разговаривал без использования средств защиты. После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у Путина коронавируса нет, президент регулярно сдает тесты на инфекцию и хорошо себя чувствует.

15 апреля главный врач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении от COVID-19. По словам Проценко, два последних анализа на коронавирус показали отрицательные результаты и он вернулся к работе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным оперативного штаба на 15 апреля, в России подтверждено 24,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Коммунарка, коронавирус
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