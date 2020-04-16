Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

За это время в медучреждение поступили более 1,6 тыс. пациентов, из которых 1,1 тыс. уже выписали

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда помещают значительную часть больных COVID-19, в своем Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.

По словам Проценко, за это время в больницу поступили 1659 пациентов, из которых 1140 уже выписали. Главврач поблагодарил коллег за работу. «За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», — написал он.

Позже он сообщил , что на лечении в Коммунарке находятся 493 человека, большинство из них — 480 — с диагнозом «пневмония», у 328 выявлен COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице подключен 21 человек.

31 марта стало известно, что у Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. После этого он изолировался в своем кабинете в больнице, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций». Как рассказывал директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков, болезнь у Проценко протекала не в тяжелой форме.