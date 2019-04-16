Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 0 EUR Бирж. 72,55 -0,08 Brent 71,13 +0,04% USD Нал. 64,80 63,90 EUR Нал. 73,19 72,23 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1290 -0,0013 BTC/USD Бирж. 5 095,70 +43,60 IMOEX 2 560,27 +0,60% RTSI 1 255,18 +0,66% DJIA 26 429,00 +0,17% Nasdaq 8 008,31 +0,40%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 13:13
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама Общество, 18:20 Отец Зеленского заявил об отсутствии помощи сыну от Коломойского Общество, 18:14 «Аэрофлот» увеличит закупку российских самолетов МС-21 на 35 машин Бизнес, 18:09 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 18:05 Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов Политика, 18:04 Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб. Финансы, 18:03 Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова Общество, 18:00 Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты» Экономика, 17:52 Госдума поддержала равный статус бумажного и электронного ОСАГО Общество, 17:43 Совет директоров «Роснефти» одобрил выплату в виде дивидендов 50% прибыли Бизнес, 17:39 ЛДПР предлагает заменить коллекторов и микрозаймы кассами взаимопомощи Пресс-релиз, 17:38 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 17:35 7 советов, как подготовить дом к дачному сезону Недвижимость, 17:32 Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа взрослых россиян с ожирением Общество, 17:31
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
0 
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Судьба Нотр-Дама решилась в тот момент, когда пожарные зашли внутрь собора и начали тушить огонь изнутри, заявил замминитра внутренних дел Лоран Нуньес
Фото: Francois Mori / AP

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в Собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

«С сегодняшнего утра мы знаем, что все решилось в течение 15 минут — максимум получаса», — отметил он, высоко оценив мужество пожарных.

В общей сложности в тушении пожара в Нотр-Даме были задействованы 400 сотрудников пожарной службы.

Фотогалерея 
Попали под огонь: какие памятники культуры пострадали от пожаров

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля и быстро охватил деревянный шпиль здания и его крышу. На борьбу с огнем ушла вся ночь.

В качестве основной версии пожара рассматривается несчастный случай — прокуратура Парижа сообщила, что признаков намеренного поджога в соборе найти не удалось.

Общество
Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам де Пари

В результате происшествия Нотр-Даму был нанесен серьезный урон. У собора обрушился шпиль и крыша. На то чтобы оценить, насколько стабильна сохранившаяся часть здания и обеспечить безопасность экспертов, которые будут проводить дальнейшую оценку, потребуется не менее 48 часов, отмечал ранее Нуньес. По его словам, в конструкции Нотр-Дама остаются «слабые места» — в основном, в своде собора.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

После пожара сохранилась фасадная часть собора, уцелели обе башни. Удалось спасти и хранившиеся в соборе реликвии: терновый венец, который, согласно Священному Писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием (одна из самых почитаемых христианских реликвий), и другие ценности. Спасенные реликвии и произведения искусства доставили в парижскую мэрию, их планируют поместить на хранение в Лувр.

​В той части здания, где начался пожар, проходили реставрационные работы, которые должны были завершиться к 2022 году. На момент возгорания шпиль окружали строительные леса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал, что собор будет восстановлен, в стране начали собирать деньги на его реконструкцию. 

Автор: Наталья Демченко
Теги: Франция, Нотр-Дам
Материалы по теме
Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Нотр-Даме
Общество
На реставрацию Нотр-Дама уйдет до 15 лет и сотни миллионов евро
Общество
Пожарные жилеты: какие комплексы и страхи разжег пожар в Нотр-Даме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter