В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Судьба Нотр-Дама решилась в тот момент, когда пожарные зашли внутрь собора и начали тушить огонь изнутри, заявил замминитра внутренних дел Лоран Нуньес

Фото: Francois Mori / AP

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в Собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.

«С сегодняшнего утра мы знаем, что все решилось в течение 15 минут — максимум получаса», — отметил он, высоко оценив мужество пожарных.

В общей сложности в тушении пожара в Нотр-Даме были задействованы 400 сотрудников пожарной службы.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля и быстро охватил деревянный шпиль здания и его крышу. На борьбу с огнем ушла вся ночь.