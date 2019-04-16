В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

В качестве основной версии пожара рассматривается несчастный случай — прокуратура Парижа сообщила, что признаков намеренного поджога в соборе найти не удалось.
В результате происшествия Нотр-Даму был нанесен серьезный урон. У собора обрушился шпиль и крыша. На то чтобы оценить, насколько стабильна сохранившаяся часть здания и обеспечить безопасность экспертов, которые будут проводить дальнейшую оценку, потребуется не менее 48 часов, отмечал ранее Нуньес. По его словам, в конструкции Нотр-Дама остаются «слабые места» — в основном, в своде собора.
После пожара сохранилась фасадная часть собора, уцелели обе башни. Удалось спасти и хранившиеся в соборе реликвии: терновый венец, который, согласно Священному Писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием (одна из самых почитаемых христианских реликвий), и другие ценности. Спасенные реликвии и произведения искусства доставили в парижскую мэрию, их планируют поместить на хранение в Лувр.
В той части здания, где начался пожар, проходили реставрационные работы, которые должны были завершиться к 2022 году. На момент возгорания шпиль окружали строительные леса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал, что собор будет восстановлен, в стране начали собирать деньги на его реконструкцию.