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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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В МВД Франции заявили о «слабых местах» в конструкции Нотр-Дама
Они находятся в основном в своде собора. Устойчивость конструкции оценивают эксперты, сообщил замминистра
Фото: Yves Herman / Reuters

После пожара конструкция Нотр-Дам-де-Пари «в целом держится неплохо», сообщил замминистра внутренних дел Франции Лорен Нуньес, передает France24. Однако, по его словам, в конструкции были выявлены слабые места, в основном​ в своде собора.

Как сообщил телеканал, здание осматривают архитекторы и другие эксперты. Они пытаются установить, насколько стабильна сохранившаяся часть здания и могут ли пожарные продолжить работу.

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Работы по обеспечению безопасности в соборе займут около 48 часов, приводит слова Нуньеса BFMTV. После того как они завершатся, внутрь Нотр-Дама смогут попасть сотрудники Министерства культуры Франции, чтобы забрать оставшиеся в соборе ценности. Большая часть из них не пострадала, подчеркнул чиновник.

Пожар в соборе начался вечером в понедельник, 15 апреля, и продолжался около 12 часов. Прокуратура французской столицы во вторник отчиталась о том, что в качестве основной версии произошедшего рассматривает несчастный случай — признаков преднамеренного поджога власти не обнаружили.

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Главный орган собора пережил пожар, сообщал BFMTV со ссылкой на представителя Нотр-Дама, однако он мог быть поврежден. Министр культуры Франции, напротив, сказал, что орган «выглядит так, будто он был сильно поврежден».
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Нотр-Дам, Пожар
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