Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора

Москва готова профинансировать проект по вывозу мусора в Архангельскую область, выяснил РБК. Экокластер будет рассчитан на прием 500 тыс. т мусора ежегодно в течение 20 лет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Проект по вывозу мусора из Москвы, реализуемый столичными властями, начнется в ближайшее время. Для этого на территории Ленского района Архангельской области будет создан экотехнопарк «Шиес». Его строительство и ввод в эксплуатацию запланированы на 2018-–2020 годы.

Это позволит вывозить из столицы около 500 тыс. т мусора ежегодно в течение 20 лет (в Москве каждый год образуется около 7,9 млн т твердых коммунальных отходов), говорится в презентации компании- — оператора проекта «Технопарк» (есть у РБК), который в четверг, 18 октября, будет представлен на совещании правительства Архангельской области. В презентации утверждается, что проект будет реализован с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии и только после экологической экспертизы.

Этот проект должен привлечь в Архангельскую область порядка 10,5 млрд руб., сообщается в документе. Большая часть этих денег поступит из московского бюджета, рассказал РБК источник, близкий к разработке инвестпроекта. При этом планируется, что за шесть лет экотехнопарк принесет в бюджет Архангельской области 912,1 млн руб. — за счет налога на доходы физических лиц, выплат и перечислений в фонды и земельного налога.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

По замыслу авторов проекта, в московском экокластере мусор будут формировать в брикеты, покрытые защитным материалом. Оборудовать это производство будут компании EuRec Technology (из Германии) и Flexus Balasystem (из Швеции). После этого брикеты смогут безопасно храниться в течение 30 лет, утверждают они. Близкий к проекту собеседник заверил РБК, что при необходимости хранить ТБО в брикетах можно и дольше, «просто не было более долгих испытаний» этой технологии.

Экотехнопарк «Шиес» в регионе будет расположен в удалении от крупных городов, обещают авторы проекта. Ближайшие населенные пункты численностью менее 5 тыс. человек находятся на расстоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас), отметили они. «Для сравнения, крупнейший корейский мусорный полигон Sudokwon находится всего в 30 км от мэрии Сеула, — говорится в презентации. — В Италии полигон Malagrotta расположен всего в 18 км от мэрии Рима, а в Лос-Анджелесе полигон удален от мэрии всего на 25,5 км от мэрии».

Проект экотехнопарка позволит создать порядка 500 рабочих мест и обеспечить средние зарплаты на уровне 44 тыс. руб., обещают в московском правительстве. Помимо этого, проект поможет решить социальные и инфраструктурные проблемы региона: после открытия технопарка будут закрыты свалки вокруг Архангельска. Также планируется обновить коммунальную и транспортную инфраструктуры в Архангельске, Урдоме, Мадмасе и Яренске.

Документ будет презентован правительству Архангельской области 18 октября. Ранее «Коммерсантъ» рассказал о совещании в регионе, которое будет посвящено презентации инвестпроекта по строительству объекта на железнодорожной станции Шиес.

В августе «Новая газета» сообщила о протестах жителей Архангельской области против ввоза мусора из Подмосковья. По данным газеты, в районе Шиес для проекта по утилизации ТБО идет вырубка леса. В презентации говорится, что для реализации проекта в рамках господдержки выделят около 300 га территории.

По информации «Коммерсанта», на конец октября запланированы протестные митинги в Архангельске, Северодвинске и в селе Яренск неподалеку от станции Шиес. Вице-спикер Госдумы от «Справедливой России» Ольга Епифанова рассказала изданию, что ее однопартийцы — депутаты областного парламента готовят законопроект о запрете размещения и приема отходов из других субъектов на территории региона.

В середине октября РБК писал о плане Минприроды создать единую управляющую компанию в сфере обращения с отходами. По плану госкомпания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке. В январе занимавший тогда пост главы Минприроды Сергей Донской говорил РБК, что ведомство прорабатывает вопрос о вывозе отходов в регионы.

Мусорный кризис и массовые протесты в Подмосковье, после которых были закрыты несколько крупных полигонов для отходов, вынудил власти столицы искать альтернативные возможности для вывоза мусора из Москвы. В начале года представитель департамента ЖКХ Москвы говорил, что московские компании — операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но им не дали ни одного участка. «В Московской области не дали ни одного участка, наши операторы ищут участки в других регионах и делают это успешно».

В январе 2018 года стало известно о проекте вывоза столичного мусора по железной дороге в отдаленные регионы. Представитель РЖД рассказал тогда РБК, потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга. Рассматривается вариант перевозки отходов в опломбированных герметичных универсальных контейнерах. Окончательные условия транспортировки станут известны после определения конкретных точек погрузки и захоронения отходов, добавил он.