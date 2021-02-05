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Власти Архангельской области ликвидировали лагерь экоактивистов в Шиесе

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Сотрудники минлеспрома Поморья совместно с управлением МВД по Архангельской области ликвидировали палаточный лагерь экоактивистов, наблюдавших за работами по рекультивации в Шиесе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все несанкционированные постройки, обнаруженные на территории полигона, были собраны подрядными организациями, ведущими работы по рекультивации, и направлены на ответственное хранение в Яренск», — говорится в сообщении.

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Власти региона сообщили, что 26 января представители Яренского лесничества вручили экоактивистам постановления о ликвидации палаточного лагеря, поскольку он мешал рекультивации. На тот момент на территории полигона было размещено 16 сооружений. В соответствии с постановлением активисты должны были убрать лагерь до 3 февраля.

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Место строительства ​экотехнопарка &laquo;Шиес&raquo;

Однако 4 февраля власти Архангельской области зафиксировали наличие незаконных построек на территории полигона. Сотрудники минлеспрома и полиция проверили исполнение предписания об уборке лагеря.

«В результате проведения контрольных мероприятий один из активистов палаточного лагеря проявил агрессию и был задержан», — отмечается в сообщении.

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В январе активисты «Чистая Урдома» объявили о завершении протеста, а также призвали других активистов не мешать рекультивации. Однако на Шиесе осталась другая группа активистов, которые отказались сворачивать лагерь.

Мусорный полигон на станции Шиес планировалось построить для складирования твердых коммунальных отходов из Москвы. Это спровоцировало недовольство местных жителей, в регионе проходили акции протеста. На полигоне организовали палаточные лагеря и круглосуточное дежурство.

В августе 2019 года президент Владимир Путин поручил архангельскому правительству при решении вопроса о строительстве этого объекта учесть мнение народа. Стройку приостановили, а в январе 2020 года Арбитражный суд предписал снести часть уже возведенной инфраструктуры.

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