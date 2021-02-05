Власти Архангельской области ликвидировали лагерь экоактивистов в Шиесе

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Сотрудники минлеспрома Поморья совместно с управлением МВД по Архангельской области ликвидировали палаточный лагерь экоактивистов, наблюдавших за работами по рекультивации в Шиесе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Все несанкционированные постройки, обнаруженные на территории полигона, были собраны подрядными организациями, ведущими работы по рекультивации, и направлены на ответственное хранение в Яренск», — говорится в сообщении.

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Власти региона сообщили, что 26 января представители Яренского лесничества вручили экоактивистам постановления о ликвидации палаточного лагеря, поскольку он мешал рекультивации. На тот момент на территории полигона было размещено 16 сооружений. В соответствии с постановлением активисты должны были убрать лагерь до 3 февраля.