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Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Арбитражный суд частично удовлетворил иск к компании «Технопарк», реализующей проект по созданию близ станции Шиес в Архангельской области полигона твердых бытовых отходов
Строительство мусорного полигона «Шиес» (Фото: Юлия Невская / «Коммерсантъ»)

Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк», реализующему проект по созданию близ станции Шиес полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения. Кроме того, «Технопарк» должен выплатить МО «Урдомское» 500 тыс. руб. в качестве компенсации за проведение экспертизы построек на Шиесе.

«Это решение первой инстанции, пока в законную силу оно не вступило. Если по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оно вступит в законную силу, то [здания нужно будет снести] в течение 30 дней после этого», — уточнил Козенков.

Портал 29.ru сообщает, что представитель «Технопарка» Александр Грызунов заявил о намерении обжаловать данное решение суда.

В пресс-службе Арбитражного суда Архангельской области РБК подтвердили, что иск администрации муниципального образования «Урдомское» был частично удовлетворен.

В своем иске администрация муниципального образования «Урдомское» требовала признать предназначенный для размещения твердых коммунальных отходов экотехнопарк «Шиес» самовольной постройкой и снести все уже построенное, приведя земельный участок в первоначальный вид.

Предполагалось, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из столицы. Проект предусматривал, что в течение 20 лет на полигон будут ежегодно вывозить 500 тыс. т, или 6% от образующихся в Москве твердых коммунальных отходов. Однако местные жители выступили против создания в регионе полигона для мусора из столицы. В декабре 2018 года в Архангельске прошли акции протеста. Власти заявляли, что в них участвовало 7–8 тыс. человек, организаторы сообщали о 30 тыс. протестующих по всей области. Противники свалки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку».

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В июле 2019 года Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес. После этого губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообещал начать обсуждение Шиеса в 2020 году.

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: Архангельская область, мусор
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