Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Арбитражный суд частично удовлетворил иск к компании «Технопарк», реализующей проект по созданию близ станции Шиес в Архангельской области полигона твердых бытовых отходов

Строительство мусорного полигона «Шиес» (Фото: Юлия Невская / «Коммерсантъ»)

Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк», реализующему проект по созданию близ станции Шиес полигона твердых бытовых отходов. Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения. Кроме того, «Технопарк» должен выплатить МО «Урдомское» 500 тыс. руб. в качестве компенсации за проведение экспертизы построек на Шиесе.

«Это решение первой инстанции, пока в законную силу оно не вступило. Если по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оно вступит в законную силу, то [здания нужно будет снести] в течение 30 дней после этого», — уточнил Козенков.

Портал 29.ru сообщает, что представитель «Технопарка» Александр Грызунов заявил о намерении обжаловать данное решение суда.

В пресс-службе Арбитражного суда Архангельской области РБК подтвердили, что иск администрации муниципального образования «Урдомское» был частично удовлетворен.