Власти расторгли договор с подрядчиком мусорного полигона в Шиесе

Место строительства ​экотехнопарка «Шиес» (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Правительство Арахангельской области исключило проект экотехнопарк «Шиес» из реестра приоритетных инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Региональные власти направили письмо ООО «Технопарк», которая сопровождает проект, с предложением расторгнуть соглашение. Ответ с этой стороны не поступил, и правительство региона решило в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Внесение проекта в список гарантирует налоговые льготы и особые условия в отношении аренды земельных участков.

В апреле губернатор области Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает строительство мусорного полигона на станции Шиес и намерен «погрузиться в детали», чтобы понять, что нужно делать для прекращения стройки.