Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклад по данному вопросу до 1 сентября.
Губернатор Архангельской области пока не ответил на звонки и сообщения РБК.
Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из столицы. Проект предусматривает, что в течении 20 лет на полигон будут ежегодно вывозить 500 тыс. т или 6% от образующихся в Москве твердых коммунальных отходов.