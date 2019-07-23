Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,18 +0,09 EUR Бирж. 70,63 -0,10 Brent 63,16 -0,39% USD Нал. 63,65 62,81 EUR Нал. 71,26 70,32 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1178 -0,0030 BTC/USD Бирж. 9 935,00 -395,00 IMOEX 2 701,50 +0,64% RTSI 1 347,00 +0,43% DJIA 27 171,90 +0,07% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Уралкалий ₽140 (+32,25%) прогноз Атон к 18.12.19
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
BlackRock $567 (+20,9%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Уралкалий ₽140 (+32,25%) прогноз Атон к 18.12.19
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
BlackRock $567 (+20,9%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
Отправлять e-mail Технологии и медиа, 13:30 Как бизнесу проверить и правильно вести документооборот Партнерский материал, 13:28 Северокорейцы задержали российское судно с 17 моряками в Японском море Общество, 13:25 Им здесь не место: от каких криптовалют чаще всего отказываются биржи Крипто, 13:12 В Адыгее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку Общество, 13:08 Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в начале года Экономика, 13:06 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 12:58 Число жертв пожара в детском лагере возросло до трех Общество, 12:56 Как выбрать хостинг для бизнеса Pro, 12:55 Тамбовские фермеры получили гранты на развитие от государства Пресс-релиз, 12:49 Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ Политика, 12:49 Экс-помощнику полпреда президента в УрФО предъявили обвинение в госизмене Политика, 12:48 «Ростов» обвинил в нарушении правил избитых ОМОНом болельщиков «Спартака» Спорт, 12:35 Умер сыгравший друга Джеймса Бонда актер Общество, 12:33
Общество ,  
0 
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
В конце июня Верховный суд отменил референдум о свалке для московского мусора в Архангельской области. Теперь учесть мнение населения при строительстве поручил президент
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклад по данному вопросу до 1 сентября.

Губернатор Архангельской области пока не ответил на звонки и сообщения РБК.

Фотогалерея 
На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из столицы. Проект предусматривает, что в течении 20 лет на полигон будут ежегодно вывозить 500 тыс. т или 6% от образующихся в Москве твердых коммунальных отходов.

Местные жители выступили против создания в их регионе полигона для мусора из столицы. В декабре 2018 года в Архангельске прошли акции протеста, власти заявляли, что в них участвовали 7–8 тыс. человек, организаторы сообщали о 30 тыс. протестующих по всей области. Противники свалки записали видеообращение к Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку» и отправить губернатора в отставку.

Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

В середине мая строительство погрузочно-разгрузочной площадки приостановили, в пресс-службе губернатора тогда отметили, что сам полигон строить еще не начинали. «И не начнут, пока не будет разрешающих документов», — заявили в пресс-службе.

Тогда же Путин пообещал обсудить проект с Собяниным и Орловым. «Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от полигонов. Вообще, не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов», — сказал глава государства на медиафоруме региональных и местных СМИ.

Инициативная группа противников стройки неоднократно предлагала провести референдум о строительстве полигона, эту идею дважды отклоняли в Архангельском облсобрании. Тем не менее областной суд не согласился с депутатами и обязал региональную избирательную комиссию провести референдум. Верховный суд отменил это решение в конце июня.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, мусорный полигон
Материалы по теме
В РЖД объяснили остановку продажи билетов до станции Шиес
Общество
Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter