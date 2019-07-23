Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

В конце июня Верховный суд отменил референдум о свалке для московского мусора в Архангельской области. Теперь учесть мнение населения при строительстве поручил президент

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклад по данному вопросу до 1 сентября.

Губернатор Архангельской области пока не ответил на звонки и сообщения РБК.

Предполагается, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из столицы. Проект предусматривает, что в течении 20 лет на полигон будут ежегодно вывозить 500 тыс. т или 6% от образующихся в Москве твердых коммунальных отходов.