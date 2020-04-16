Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе

Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

«Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определенная юридическая работа, но я в целом буду выступать против», — заявил Цыбульский.

По словам врио главы региона, сейчас он сосредоточен на борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, но впоследствии он намерен уделить вопросу полигона больше времени и «погрузиться в детали», чтобы понять, что нужно делать для прекращения строительства.

Цыбульский стал врио губернатора Архангельской области 2 апреля, это произошло после того, как об отставке объявил предыдущий глава региона Игорь Орлов. По данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения. Как рассказывали источники РБК, на его показателях сказалось негативное отношение жителей к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес.

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