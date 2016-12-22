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Спрос на диск The Cranberries вырос на 913 350% после смерти О'Риордан
Общество, 10:55
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Спрос на диск The Cranberries вырос на 913 350% после смерти О'Риордан
На сайте Amazon сразу на 913 350% подскочил спрос на последнюю пластинку коллектива Something Else, вышедшую в апреле прошлого года. Продажи сольного альбома О'Риордан Are You Listening? выросли на 147 552%
Долорес О'Риордан (Фото: Frank Hoensch / Redferns / Getty Images)

После смерти фронтвумен ирландского коллектива The Cranberries 46-летней Долорес О'Риордан произошел резкий рост продаж альбомов группы, сообщает TMZ.

Портал отмечает, что, в частности, на сайте Amazon сразу на 913 350% подскочил спрос на последнюю пластинку коллектива Something Else, вышедшую в апреле прошлого года. Кроме того, вырос спрос на первый альбом группы Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (107 520%), а также на пластинки To the Faithful Departed (93781%) и Wake Up and Smell the Coffee (77 096%).

Кроме того, меломанов заинтересовала сольная работа О'Риордан Are You Listening? Продажи этого альбома выросли на 147 552%.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Музыка» одна из самых популярных композиций, исполненных О'Риордан, — Zombie через несколько часов после сообщений о смерти певицы попала в топ-100 самых прослушиваемых, сразу оказавшись на 17-м месте.

Памяти Долорес О’Риордан из The Cranberries. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

О смерти Долорес О'Риордан стало известно накануне. По данным Reuters, певица умерла в Лондоне во время записи новой композиции. Позже ее продюсер и друг Дэн Уайт рассказал, что О’Риордан собиралась записать новую версию своего главного хита ​Zombie.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал большой потерей смерть вокалистки The Cranberries. В свою очередь, мэр родного города певицы Лимерик Шон Линч не поверил в ее кончину.

В полиции назвали необъяснимой смерть вокалистки группы The Cranberries
Общество

Полиция Лондона заявила, что смерть 46-летней певицы необъяснима.

Долорес О’Риордан родилась в фермерской семье в 1971 году в пригороде Лимерика. В 1990-м она победила в конкурсе, который дал ей возможность выступать в качестве солистки в группе The Cranberries. ​С этим коллективом певица записала семь студийных альбомов. В начале 2000-х годов группа приостановила свою деятельность, а О’Риордан занялась сольной карьерой. Она выпустила две сольные пластинки, после чего возобновила работу в The Cranberries.

Умершая вокалистка The Cranberries планировала перезаписать хит Zombie
Общество

О’Риордан была замужем за экс-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, с которым прожила 20 лет и от которого родила двух дочерей и сына. В 2014 году супруги развелись.

​Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с РБК назвал The Cranberries «второй в мире по популярности ирландской группой, после U2». «Последнее время она чаще всего выступала со своим проектом совместно с американскими музыкантами, где на первом месте была интересная электронная музыка», — заявил он.

Намеченный на 2017 год тур в поддержку последнего альбома Something Else был отменен в самом начале в связи с проблемами со здоровьем у О'Риордан.

Автор: Михаил Юшков.
При участии: Илья Немченко.
Теги: продажи , смерть , альбом , рост спроса , The Cranberries , Долорес О’Риордан
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