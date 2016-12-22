Умерла вокалистка группы The Cranberries

В возрасте 46 лет умерла композитор, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан

Долорес О'Риордан (Фото: David Wolff / Patrick / Redferns / Getty Images)

Долорес О'Риордан, вокалистка рок-группы The Cranberries, умерла, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE. В момент смерти она находилась в Лондоне. Представитель певицы заявил, что детали о ее смерти неизвестны.

Собеседник агентства Reuters сообщил, что О'Риордан умерла во время записи новой композиции.

Долорес О’Риордан родилась в 1971 году в ирландском графстве Лимерик. В 1990 году она выиграла конкурс на право стать вокалисткой Cranberries, который основатели группы устроили после ухода из нее певца Найла Куинна. Она записала с группой пять альбомов, в том числе и такие хиты, как Zombie и Linger.

С начала 2000-х О’Риордан занималась сольной карьерой, а в 2008 году завоевала премию EBBA, которая присуждается музыкантам, добившимся славы за пределами родной страны.

В последние годы О'Риордан вновь сотрудничала с Cranberries, которые собрались вместе после многолетнего перерыва. Группа устроила турне по странам Европы, которое пришлось прервать из-за болезни вокалистки.

В 2014 году О’Риордан развелась с бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, с которым прожила 20 лет и от которого она родила трех детей.

Видео: TheCranberriesVEVO / YouTube

«Cranberries — это вторая в мире по популярности ирландская группа после U2. Они были особенно популярны в 1990-е и нулевые. Покойная была замечательной певицей с узнаваемым тембром, и на 90% успех группы был обеспечен ее голосом. Последнее время она чаще всего выступала со своим проектом совместно с американскими музыкантами, где на первом месте была интересная электронная музыка», — рассказал РБК музыкальный критик Артемий Троицкий.