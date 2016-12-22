В полиции назвали необъяснимой смерть вокалистки группы The Cranberries

Полиция Лондона заявила, что смерть 46-летней вокалистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан необъяснима. Об этом сообщает газета The Irish Times.

Певица приехала в Лондон, чтобы записать новый альбом группы. По информации полиции, вызов наряда в отель на Лейк-Парк поступил 15 января, в 09:05 по местному времени (06:05 мск). Там полицейские обнаружили тело женщины. Пресс-агент О’Риордан заявил газете, что семья певицы «потрясена» ее смертью и попросила не беспокоить «в это трудное время».

Долорес О’Риордан стала выступать с The Cranberries в 1990 году, после того как выиграла конкурс на право стать вокалисткой группы. Вместе с группой О’Риордан записала пять альбомов, включая такие хиты, как Zombie и Linger.

«The Cranberries является второй в мире по популярности ирландской группой после U2. Последнее время она чаще всего выступала со своим проектом совместно с американскими музыкантами, где на первом месте была интересная электронная музыка», — сообщил РБК музыкальный критик Артемий Троицкий.