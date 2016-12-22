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Смертельная выгода: как растут продажи исполнителей после их кончины
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Смертельная выгода: как растут продажи исполнителей после их кончины
Финансы, 16 янв, 16:04
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Смертельная выгода: как растут продажи исполнителей после их кончины

Спрос на диск The Cranberries после смерти солистки группы Долорес О'Риордан вырос на 913 350%. В росте продаж альбомов вскоре после смерти популярных исполнителей нет ничего необычного. Так, релизы Майкла Джексона в течение пяти лет после его смерти продавались лучше, чем за 13 последних лет его жизни. Как растут продажи альбомов исполнителей после их смерти — в обзоре РБК.

Долорес О’Риордан
Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press
Менее чем через сутки после смерти фронтвумен ирландской группы The Cranberries 46-летней Долорес О'Риордан произошел резкий рост продаж последних альбомов группы. На 913 350% вырос интерес к диску «Something Else», который вышел в апреле прошлого года. Продажи сольного альбома О'Риордан «Are You Listening?» выросли на 147 552%.
 
Принс
Фото: Chris O'Meara / АР

После смерти американского певца Принса в апреле 2016 года продажи его записей в США подскочили за пять дней на 42 000%. За год Принс стал самым популярным артистом в Соединенных Штатах по объему продаж: за 12 месяцев было продано 7,7 млн копий его альбомов и синглов, а 5,65 млн из них пришлись на месяц после его смерти.

Принс входит в список богатейших умерших знаменитостей по версии Forbes. Он занимает 7-е место с состоянием $18 млн.

Глен Кэмпбелл
Фото: Phil McCarten / Reuters

Вскоре после смерти американского кантри-певца Глена Кэмпбелла, скончавшегося в августе 2017 года, продажи его музыки пошли вверх. В день, когда стало известно о кончине, продажи его цифровых альбомов, согласно данным аналитиков, выросли более чем на 13 000%.

Честер Беннингтон
Фото: Mairo Cinquetti / REX

В день смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который покончил с собой 20 июля 2017 года, в США объемы продаж альбомов группы выросли на 5332%: вместо 1 тыс. проданных копий альбомов за день до кончины Беннингтона в день его смерти была продана 21 тыс. копий, а общее число продаж альбомов и треков группы превысило 110 тыс.

Майкл Джексон
Фото: Michael Caulfield Archive / Getty Images

За неделю после смерти в июне 2009 года «короля поп-музыки» Майкла Джексона продажи его синглов и альбомов в США выросли более чем на 5210%. Через год после смерти певца эксперты подсчитали, что благодаря продажам музыки, DVD и прокату документальных фильмов на образе Джексона удалось заработать около $1 млрд.

По итогам пяти лет продаж после смерти артиста СМИ сообщали, что их объем превысил аналогичный показатель за последние 13 лет его жизни.

Джексон пятый год подряд возглавляет список богатейших умерших знаменитостей Forbes. Его состояние в 2017 году оценили в $75 млн.

Дэвид Боуи
Фото: Sue Ogrocki / Reuters

Продажи альбомов и синглов Дэвида Боуи, который умер 10 января 2016 года, за неделю после его смерти выросли в США на 5019%, за этот период было продано 308 тыс. альбомов и 375 тыс. песен артиста. По итогам 2016 года Боуи, который за два дня до своей смерти выпустил новый альбом, стал самым популярным исполнителем по объему продаж в Великобритании, опередив основных конкурентов по этому показателю более чем на 40%. Согласно последним данным, за два года после смерти исполнителя в Британии было продано 5 млн копий его записей.

Дэвид Боуи входит в рейтинг Forbes самых богатых умерших знаменитостей. Он занимает 11-е место с состоянием $9,5 млн.

Крис Корнелл
Фото: Peter Wafzig / Getty Images

Смерть американского исполнителя Криса Корнелла, который был близким другом Беннингтона и покончил с собой за несколько месяцев до суицида солиста Linkin Park, также привела к росту продаж его альбомов и треков. За две недели этот показатель составил 2396%.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Анна Ким.
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , фоторепортаж
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