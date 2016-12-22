Смертельная выгода: как растут продажи исполнителей после их кончины

Принс

После смерти американского певца Принса в апреле 2016 года продажи его записей в США подскочили за пять дней на 42 000%. За год Принс стал самым популярным артистом в Соединенных Штатах по объему продаж: за 12 месяцев было продано 7,7 млн копий его альбомов и синглов, а 5,65 млн из них пришлись на месяц после его смерти.

Принс входит в список богатейших умерших знаменитостей по версии Forbes. Он занимает 7-е место с состоянием $18 млн.