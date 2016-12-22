Памяти Долорес О’Риордан из The Cranberries. Фотогалерея

В Лондоне на 47-м году жизни умерла певица Долорес О’Риордан. В 1990-е годы она была вокалисткой ирландской группы Cranberries, прославившейся такими хитами, как Zombie и Linger.

Долорес О’Риордан на концерте в Дублине 6 февраля 1995 года. The Cranberries в этом году записали синглы, которые получили статус платиновых в Канаде, Швейцарии и США. Долорес О’Риордан на выступлении Cranberries 25 февраля 1995 года. За несколько месяцев до этого группа записала один из своих главных хитов — Zombie. Участники группы Cranberries держат на руках Долорес О’Риордан во время церемонии вручения премии MTV Music Awards 4 сентября 1996 года. Группа выступила на ней с песней Salvation, но призов не получила. Долорес О’​Риордан на встрече с папой римским Иоанном Павлом II в Ватикане 14 декабря 2001 года. Певицу пригласили в Рим на традиционный рождественский концерт. О’Риордан с детства была глубоко верующей католичкой. Долорес О’​Риордан выступает вместе с Дзуккеро в Милане 2 июня 2004 года. Совместная песня Black Widow попала на альбом Zu&Co. Долорес О’Риордан на церемонии вручения премии EBBA в Каннах 27 января 2008 года. Награда присуждается музыкантам, которые добились успеха за пределами родной страны. Долорес О’Риордан на концерте в Белграде 4 декабря 2012 года. Певица приехала в столицу Сербии вместе с Cranberries и исполнила главные хиты группы.