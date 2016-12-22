Мэр родного города вокалистки The Cranberries не поверил в ее смерть

Шон Линч, мэр города Лимерик, в котором родилась и выросла вокалистка рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан, заявил, что «я сижу в своей машине и просто не могу поверить [в ее смерть]. Об этом сообщает газета The Irish Times.
По его словам, певица возвела город Лимерик «на мировой уровень». Участники британской поп-рок группы Duran Duran заявили, что «раздавлены» новостью о смерти О’Риордан. «В это ужасное время наши мысли с ее семьей», — указывается в сообщении на странице группы в Twitter. Члены британско-американской рок-группы The Garbage также выразили свои соболезнования The Cranberries и всем близким певицы. Ирландский музыкант Hozier написал в Twitter, что «потрясен и опечален» новостью о смерти О’Риордан. Президент Ирландии Майкл Хиггинс также назвал смерть вокалистки «большой потерей».
Певица умерла утром 15 января в Лондоне, где записывала новый альбом группы. Ее тело было найдено полицией в отеле на Лейк-Парк. По словам полицейский, ее смерть «необъяснима». Родные и близкие певицы были «потрясены» случившимся и попросили не беспокоить их «в трудное время».
О’Риордан стала выступать с The Cranberries в 1990 году после того, как выиграла конкурс на право стать вокалисткой группы. Вместе с ней группа записала пять альбомов, включая хиты Zombie и Linger. В 2014 году О’Риордан развелась с экс-менеджером Duran Duran Доном Бертоном, с которым прожила 20 лет и от которого она родила троих детей.