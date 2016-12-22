Президент Ирландии назвал смерть вокалистки Cranberries большой потерей

Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал большой потерей смерть вокалистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Ирландии.

«С большой печалью я узнал о смерти Долорес О’Риордан. Она и The Cranberries оказали огромное влияние на рок и поп-музыку в Ирландии, а также во всем мире», — сказал Хиггинс. По словам президента, он «с любовью вспоминает, как [член парламента Ирландии] Джим Кемми познакомил меня с ней [О’Риордан] и The Cranberries и ту гордость, которые он [Кемми] и многие другие испытывали за успехи группы». Хиггинс подчеркнул, что смерть О’Риордан будет «большой потерей для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку».

О’Риордан умерла утром 15 января в Лондоне, где она записывала новый альбом группы. По информации лондонской полиции, тело женщины было обнаружено в отеле на Лейк-Парк. Полицейские назвали смерть певицы «необъяснимой». Семья певицы «потрясена» случившимся и попросила не беспокоить «в трудное время».

В 1990 году О’Риордан выиграла конкурс на право стать вокалисткой The Cranberries, вместе с ней группа записала пять альбомов, в том числе такие хиты как Zombie и Linger.

Как рассказал РБК музыкальный критик Артемий Троицкий, последнее время О’Риордан «чаще всего выступала со своим проектом совместно с американскими музыкантами, где на первом месте была интересная электронная музыка».