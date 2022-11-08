Адвокат сообщил, что у Саакашвили подозревают туберкулез и деменцию

Адвокат сообщил, что у Саакашвили подозревают туберкулез и еще более 30 болезней

Американские врачи, обследовавшие Саакашвили, по словам адвоката политика, предварительно диагностировали у него туберкулез и еще 34 болезни. Также у него выявили признаки деменции

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / ТАСС)

Врачи предварительно выявили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили симптомы деменции, а также туберкулеза и еще 34 заболеваний, сообщил Interpressnews адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Говорить о диагнозах пока рано. Мы еще в режиме ожидания. Есть подозрения, и в этом направлении работа продолжается. Я имею ввиду подозрения на деменцию и туберкулез, а также еще 34 заболевания», — сказал он.

За день до этого Хачапуридзе рассказывал, что медицинские специалисты из США, которые обследуют Саакашвили, передали его адвокатам отчет о состоянии здоровья политика. Хачапуридзе заявил, что пока не может раскрыть его содержание, но обещал обнародовать результаты до 20 ноября.

Иностранные специалисты начали обследовать Саакашвили еще в августе. В клинику Vivamedi, где он лечится, приезжали американские и швейцарские медики. Кроме того, 8 ноября в Грузию должен был приехать британский психиатр, говорил Хачапуридзе.

Диагнозы, поставленные Саакашвили, по мнению адвоката, серьезно отличаются от заключения грузинских врачей.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. В Грузии против него завели несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. В 2015 году Саакашвили лишили гражданства Грузиии, и он получил украинское.

В 2015–2016 годах Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Однако занявший в 2019 году пост президента Зеленский вернул ему украинское гражданство, и в последние месяцы перед возвращением в Грузию Саакашвили возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.

В октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов и призвал граждан выходить на протесты. Его задержали и отправили в СИЗО. Против политика возбудили еще одно дело о незаконном пересечении границы. Саакашвили счел свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес — сфальсифицированными.

В тот же день он объявил голодовку, после чего его состояние начало ухудшаться: Саакашвили падал в обмороки и забывал имена знакомых, однако от лечения в заключении отказывался. Больше чем месяц спустя его доставили в тюремную больницу, также он лечился в военном госпитале города Гори. В мае его перевели в тбилисскую частную клинику Vivamedi.

В ноябре того же года врачи диагностировали у Саакашвили энцефалопатию Вернике (поражение мозга), прогрессирующую гипокалиемию, анемию, талассемию и вероятность желудочного кровотечения. В конце июля другой адвокат политика, Валерий Гелбахиани, сообщил, что его подзащитный решил уйти из грузинской политики и основанной им партии «Единое национальное движение».