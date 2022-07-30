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Адвокат сообщил о решении Саакашвили уйти из грузинской политики

Адвокат: Саакашвили решил уйти из грузинской политики и основанной им партии
По словам адвоката Саакашвили, сейчас главная задача экс-президента — сохранение своего здоровья; если он решит продолжить заниматься политикой, то не в Грузии, а на Украине. В основанной им партии о таких планах не слышали
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / AP)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил уйти из грузинской политики и основанной им партии «Единое национальное движение», заявил его адвокат Валерий Гелбахиани, сообщает Rustavi2.

«У него нет желания быть председателем «Национального движения» и оставаться в грузинской политике. Его задача, прежде всего, — следить за состоянием здоровья, и если ему когда-нибудь удастся его поправить, то в этом случае он продолжит заниматься политикой не в Грузии, а в Украине», — сказал адвокат.

Секретарь «Единого национального движения» Бачо Долидзе сообщил, что у него нет какой-либо информации по этому вопросу, и уход Саакашвили из партии не обсуждался. «Поверьте мне, политическая партия сообщила бы об этом первой, или Михаил сделал бы такое заявление. Единственный вопрос, который нас беспокоит на данном этапе, — это его здоровье», — сказал он.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, после чего он покинул страну, где в отношении него завели несколько уголовных дел, в том числе производство о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. В 2015 году он был лишен грузинского гражданства. Сейчас Саакашвили — гражданин Украины, где в 2015-2016 годах занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации, а в последние месяцы перед возвращением в Грузию возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.

Экс-президент вернулся в Грузию в октябре 2021 года перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Его задержали и отправили в тюрьму, против политика заведи дело о незаконном пересечении границы. В тот же день он объявил голодовку, после чего его состояние начало ухудшаться, он падал в обмороки и забывал имена знакомых, однако от лечения в тюрьме отказывался. Больше чем месяц спустя Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу. Он также лечился в военном госпитале Гори.

Врачи поставили Саакашвили несколько диагнозов — это энцефалопатия Вернике, которая представляет собой поражение мозга, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. В мае текущего года экс-президента перевели из тюрьмы в тбилисскую частную клинику Vivamedi.

Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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