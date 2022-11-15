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Визовый центр Италии будет принимать только биометрические загранпаспорта

Визовый центр Италии с 15 ноября будет принимать только биометрические загранпаспорта
С 15 ноября для рассмотрения будут приниматься только биометрические загранпаспорта граждан России сроком на десять лет, сообщили в центре
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Визовый центр Италии будет принимать к рассмотрению только биометрические загранпаспорта граждан России сроком на десять лет, сообщили в пресс-службе центра.

«Сообщаем Вам, что с 15 ноября 2022 года для граждан России к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на десять лет! Небиометрические загранпаспорта граждан России больше не принимаются!», — говорится в сообщении.

Загранпаспорт нового образца (биометрический) содержит электронный чип с цветной фотографией и изображением отпечатка пальцев, а также информацией о дате и месте рождения владельца, дате выдачи паспорта и т.д. В России такие паспорта выдаются с 2006 года.

Подать заявку на оформление документа можно на сайте «Госуслуги». Для этого заявителю нужно заполнить анкету в личном кабинете, прикрепить нужные файлы и оплатить госпошлину.

26 августа консульский департамент МИДа временно прекратил выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия. В ведомстве объяснили, что это необходимо для «переформатирования электронного носителя». При этом в консульском департаменте продолжили выдавать паспорта старого образца со сроком действия пять лет, у которых нет чипа.

Сообщения о приостановке выдачи биометрических паспортов в тот день появились на сайтах нескольких российских посольств России за рубежом — в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии.

20 сентября консульский департамент МИДа возобновил прием заявлений на оформление загранпаспортов нового образца.

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Согласно данным МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом показатель сопоставим с данными за 2019, 2018 и 2017 годы. Пик оформления документов пришелся на март.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Италия визовый центр визы загранпаспорт биометрический паспорт
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