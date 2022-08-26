Несколько посольств России перестали оформлять биометрические паспорта

Выдача загранпаспортов нового образца приостановлена на неопределенный срок, но россияне по-прежнему могут оформить паспорт без электрочипа сроком на пять лет

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Посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии по техническим причинам приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия.

В Германии их не будут оформлять с 29 августа, в остальных упомянутых странах — с 26-го. Срок приостановки — неопределенный. В посольстве Турции отметили, что выдача приостановлена «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».

Уже записавшиеся на прием граждане смогут подать заявление на паспорт сроком действия пять лет либо отменить или перенести запись. В посольствах напомнили, что такой документ не может быть оформлен в дополнение к уже имеющемуся загранпаспорту.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Загранпаспорта нового образца содержат биометрические параметры владельцев. В таком паспорте есть чип с цветной фотографией и изображением отпечатка пальцев, а также другой информацией. В России такие паспорта выдаются с 2006 года.

С января по июнь в стране было оформлено почти 2,5 млн загранпаспортов — на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик пришелся на март, когда документы получили 553 тыс. человек. Сопоставимое количество загранпаспортов — 2,3 млн — россияне получили в январе—июне 2019 года. В 2018-м МВД оформило почти 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно. Демограф Алексей Ракша пояснил, что рост в январе и феврале «можно расценивать как возвращение в доковидный период», а затем на ситуацию влияла военная операция на Украине.