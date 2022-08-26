МИД объяснил остановку выдачи загранпаспортов нового образца
Выдача загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет в посольствах и консульствах была приостановлена из-за необходимости переформатировать электронный чип, который содержится в документе, заявили в консульском департаменте МИД России.
«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в сообщении.
Оформить загранпаспорт старого образца, действующий пять лет, все еще можно.
Документы нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России — их выдает МВД. После сообщений о приостановке приема заявок на загранпаспорта нового образца в консульских учреждениях на сайте госуслуг перестал открываться раздел по оформлению паспортов.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.
В пресс-службе ГК «Микрон», поставляющего электронные носители для загранпаспортов, сообщили РБК, что последняя отгрузка чипов была на прошлой неделе и прошла штатно.
Загранпаспорта нового образца начали выдавать с 2006 года. По данным МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом показатель сопоставим с данными за 2019, 2018 и 2017 годы.