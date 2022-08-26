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МИД объяснил остановку выдачи загранпаспортов нового образца

В министерстве заявили, что временно не принимают заявки на паспорта с биометрией из-за переформатирования электронного носителя
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выдача загранпаспортов нового образца со сроком действия десять лет в посольствах и консульствах была приостановлена из-за необходимости переформатировать электронный чип, который содержится в документе, заявили в консульском департаменте МИД России.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», — говорится в сообщении.

Оформить загранпаспорт старого образца, действующий пять лет, все еще можно.

Документы нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России — их выдает МВД. После сообщений о приостановке приема заявок на загранпаспорта нового образца в консульских учреждениях на сайте госуслуг перестал открываться раздел по оформлению паспортов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

В пресс-службе ГК «Микрон», поставляющего электронные носители для загранпаспортов, сообщили РБК, что последняя отгрузка чипов была на прошлой неделе и прошла штатно.

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Загранпаспорта нового образца начали выдавать с 2006 года. По данным МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом показатель сопоставим с данными за 2019, 2018 и 2017 годы.

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Теги
Константин Нагаев Константин Нагаев, Анна Балашова Анна Балашова
МИД загранпаспорта биометрия
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