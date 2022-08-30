На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта

На сайте «Госуслуг» снова появилась возможность подать заявку на оформление внутренних и заграничных паспортов граждан России. Вечером 26 августа эти услуги были недоступны, при попытке зайти в соответствующий раздел портал выдавал сообщение о том, что сервис не отвечает.

Сейчас на сайте можно оформить заявку на загранпаспорт как старого (на 5 лет), так и нового образца (на 10 лет). Для этого заявителю нужно заполнить анкету в личном кабинете, прикрепить нужные файлы и оплатить госпошлину.

26 августа консульский департамент МИДа объявил, что временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для «переформатирования электронного носителя». Оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

Паспорта нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России — их выдает МВД. В пресс-службе ГК «Микрон», поставляющего электронные носители для загранпаспортов, сообщили РБК, что последняя отгрузка чипов прошла штатно.