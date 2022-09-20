В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения
Консульский департамент МИДа вновь начал принимать заявки на выдачу загранпаспортов нового образца, сообщается на его информационном портале.
Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия и микрочипом с биометрическими данными владельца.
Выдачу таких паспортов МИД приостановил 26 августа, при этом продолжив оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет, у которых нет чипа. Как пояснили в ведомстве, решение было связано с необходимостью переформатировать электронный носитель.
Одновременно с сообщением МИДа о приостановке выдачи документов на «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов — как внутреннего, так и заграничного. Пользователю сообщали, что пока эта услуга недоступна, и предлагали подать заявление позже. 30 августа функцию по оформлению паспортов на портале восстановили.
Загранпаспорта нового образца в России начали выдавать с 2006 года. Как следует из данных МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом показатель сопоставим с данными за 2019, 2018 и 2017 годы.