В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
«Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ Pro, 10:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:22
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 10:19
«Газпром» объявил о приостановке «Силы Сибири» на недельную профилактику Общество, 10:19
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России Бизнес, 10:16
В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения Общество, 10:14
Песков не увидел перспектив дипломатического урегулирования с Украиной Политика, 10:11
Медведев объяснил необходимость референдумов в Донбассе Политика, 10:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Петербурге загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 09:57
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:56
Из-за удара по логистике настало золотое время для арендаторов складов Pro, 09:52
ЕС обсудит отмену права вето на антироссийские санкции Политика, 09:46
ЦИАН зафиксировал рост цен на гаражи в крупных городах России Недвижимость, 09:43
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:33
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения

Россияне вновь могут подать документы на получение загранпаспорта нового поколения. Ранее МИД приостанавливал прием заявок. Как пояснили в ведомстве, нужно было переформатировать чип
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Консульский департамент МИДа вновь начал принимать заявки на выдачу загранпаспортов нового образца, сообщается на его информационном портале.

Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия и микрочипом с биометрическими данными владельца.

Выдачу таких паспортов МИД приостановил 26 августа, при этом продолжив оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет, у которых нет чипа. Как пояснили в ведомстве, решение было связано с необходимостью переформатировать электронный носитель.

На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта
Технологии и медиа
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Одновременно с сообщением МИДа о приостановке выдачи документов на «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов — как внутреннего, так и заграничного. Пользователю сообщали, что пока эта услуга недоступна, и предлагали подать заявление позже. 30 августа функцию по оформлению паспортов на портале восстановили.

Загранпаспорта нового образца в России начали выдавать с 2006 года. Как следует из данных МВД, с января по июнь россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом показатель сопоставим с данными за 2019, 2018 и 2017 годы.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
загранпаспорт МИД биометрия
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта
Технологии и медиа
МИД объяснил остановку выдачи загранпаспортов нового образца
Общество
Несколько посольств России перестали оформлять биометрические паспорта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter