МИД приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения в посольствах

Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия и микрочипом с биометрическими данными владельца. Документы старого образца (на пять лет) россиянам за рубежом продолжат выдавать

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Консульский департамент МИДа с 26 августа временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия.

Причины такого решения не уточняются. Оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

Ранее сообщения о приостановке выдачи биометрических паспортов появились на сайтах нескольких российских посольств за рубежом. При этом посольство в Турции писало о приостановке «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».

МИД не уточняет, распространяются ли ограничения на загранпаспорта, которые МВД выдает гражданам, находящимся в России.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Загранпаспорта нового образца в России стали выдавать в 2006 году. От старых они отличаются, помимо срока действия, наличием чипа с биометрическими данными владельца и другой информацией о нем.

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В августе МВД опубликовало отчет, согласно которому в январе—июне в России было оформлено на 45% больше загранпаспортов, чем за аналогичный период прошлого года, — почти 2,5 млн. Это количество сопоставимо с доковидными 2019, 2018 и 2017 годами: тогда МВД оформило 2,3 млн, 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно.