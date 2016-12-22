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Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК
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Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК
Политика, 08:01
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Общественная палата потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК
Член ОП Диана Гурцкая инициирует вопрос об отзыве из амурской ОНК Натальи Охотниковой, которая назвала осужденного Вячеслава Цеповяза «потомственным фермером», от действий которого «не пострадал ни один человек»
Фото: okhotnikovanatalia / instagram

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая заявила РБК, что глава амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталья Охотникова должна покинуть свой пост. Гурцкая будет требовать смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек (на момент публикации доступ к этому Instagram-аккаунту закрыт).

Гурцкая сказала РБК, что намерена инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета Общественной палаты и направить обращение в амурскую ОНК. Глава амурского ОНК не ответила на запрос РБК.

«Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК, — посчитала Гурцкая. — Очень жалею, что в свое время совет Общественной палаты России поддержал ее кандидатуру, ориентируясь на предложение региональных гражданских активистов». Она попросила за это прощения у всех родственников жертв «банды из Кущевки».

Певица напомнила, что в отношении Цеповяза и его подельников вынесен приговор суда. «Когда нам говорят про этого человека «потомственный фермер», то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо, — сказала Гурцкая. — Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото».

По закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания», Общественная палата назначает членов региональных ОНК из представленных общественными объединениями кандидатур, глава региональной ОНК избирается на первом заседании комиссии. Палата может освободить члена ОНК по представлению соответствующей наблюдательной комиссии или же по решению совета ОП, принятого после изучения фактов о нарушении закона членом комиссии при посещении места принудительного содержания.

Скандал вокруг пребывания Вячеслава Цеповяза в колонии разгорелся в конце октября — ​«Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что центральный аппарат ведомства проконтролирует проверку действий сотрудников колонии, а Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против ее руководства. В прокуратуре сочли, что руководство колонии превысило свои полномочия.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Вячеслав Цеповяз , цапки , тюрьма , Общественная палата
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